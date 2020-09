O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Francisco Falcão determinou a quebra de sigilo de dados telemáticos do lobista que atua no governo do Amazonas, Alessandro Bronze, a pedido do Ministério Público Federal (MPF). As informações são do Portal D24AM.

De acordo com a publicação, Falcão determina que seja encaminhado à subprocuradora da República Lindora Maria Araújo, à Delegacia de Repressão a Corrupção e Crimes Financeiros e ao delegado de Polícia Federal Igor Souza Barros informações incluindo dados de cadastrais, registros de conexões e históricos de localização.

“Os dados cadastrais devem incluir também a relação de endereços e linhas telefônicas de contas de e-mails vinculadas (de recuperação de dados e de encaminhamento de email) e de cartões de créditos registrados”, consta na decisão.

O ministro do STJ Francisco Falcão atua no inquérito aberto para apurar denúncias e desvios de recursos na Saúde do Amazonas que tem entre seus alvos o governador Wilson Lima.