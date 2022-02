Sindicato dos médicos diz não a Amandola: “Seria prejudicial eliminar o número limitado de medicamentos. Mais alunos significa menos qualidade”.

AMANDOLA – The Walking Doctors Association (ANAU) diz que não O município de Amandola e a decisão do conselho liderado por Adolfo Marinengli : “O cancelamento do número limitado de matrículas na Faculdade de Medicina e Cirurgia é ineficaz.”

O sindicato provincial segue assim a linha nacional, com uma clara rejeição da proposta feita pelas províncias. “Não os graduados que faltam, mas os médicos especialistas. A sugestão de Amandola é errada e até prejudicial“.

Como prova, estes são os dados fornecidos pelo Sindicato dos Médicos. No ano letivo 2021-2022 O número de inscritos para o curso de graduação em medicina e cirurgia foi aumentado para 14.000. Os alunos matriculados no ano letivo 2021/2022 só estarão prontos para o mundo do trabalho em 2031-2032, após um longo percurso de estudo e formação.

O problema ao longo dos anos tem sido enfraquecer as bolsas de especialidade da Marche. A remoção do número limitado será apenas uma oportunidade de financiamento, considerando que, embora os estudantes universitários paguem impostos para concluir seus estudos, Os formandos devem ser remuneradoscerca de 1.500 euros por mês, através de bolsas disponibilizadas pelo público”, sublinham os dirigentes da Anau Asomed Marche.

requer um caso excepcional Excelentes respostas. “Mas Não consiste em aumentar as matrículas em medicina e cirurgia “mas em planejar e fazer com eficácia e rapidez”. O planejamento é muito importante e, de acordo com as estimativas, uma vez superada a atual situação de aposentadoria emergencial, existe o risco de ocorrer demissão de funcionários dentro de alguns anos.”

Entre outras coisas para Anaao, Asur 4 não é mais difícil do que outras áreas. Portanto, evite soluções locais e ineficazes: “Os graduados universitários que, apesar de serem médicos, não encontrarão vagas nas escolas de especialidades e nunca conseguirão um emprego estável sem considerar a qualidade do percurso formativo não poderão suportar o aumento do número dos alunos porque eles devem ser acompanhados mantendo os altos padrões de qualidade do serviço público de saúde na Itália. Melhorar as condições de trabalho e os níveis salariais dos médicos que trabalham Para impedir sua fuga no setor privado ou no setor subordinado pelo qual Annau Marche luta há anos.”