Simulação na fatura: o que vem depois do decreto – os números

Embora o governo Draghi tenha acabado de aprovar uma nova medida de 6 bilhões de euros para mitigar o custo FaturasNo primeiro semestre deste ano, as famílias e as empresas ainda têm que lidar com um aumento maciço de 33,8 bilhões de euros.

Números

Esta é uma estimativa Cgia do Mestre: De fato, o aumento do custo das contas de eletricidade e gás é igual a 44,8 bilhões de euros, dos quais 11 bilhões de euros devem ser abolidos, que são as medidas abrangentes de mitigação aprovadas pelo governo para 2022. Portanto, de 33,8 bilhões, no primeiro trimestre, o aumento para famílias foi igual a 7,7% e 14,7% para empresas, mas com a diluição chegamos a um aumento líquido, respectivamente, de 3,9% e 13%. Infelizmente, os aumentos também devem crescer no segundo semestre do ano: no segundo trimestre, de fato, a Cgia estima que as famílias vão gastar 5,1% a mais e as empresas 11,9% já estão considerando medidas de mitigação. Por fim, no terceiro trimestre, o aumento de domicílios será de 8,9% enquanto o de negócios será de +24,9%. Em suma, a partir de uma primeira estimativa, a ação customizada de ontem à noite mitiga os aumentos, mas não evita um golpe no portfólio.

‘Precisamos ser mais consistentes’

“ Embora nesta primeira metade do ano o governo Draghi tenha gasto 11 bilhões de euros para reduzir os aumentos nos preços da energia para residências e empresas, os aumentos nas contas são tão importantes que o saldo continua a ser pago de qualquer maneira. apavorante Média Outros países europeus, como Espanha e França, por exemplo, impuseram aumentos limitados por curtos períodos, enquanto Polônia, Portugal, Grécia e Estônia ofereceram descontos ou até a abolição total das tarifas, colocando-as inteiramente às custas do Estado.

Depois, há sempre o problema da energia: a Itália depende muito do exterior e é necessário aumentar “ Produção de gás na Itália e continuar investindo em fontes renováveis “, acrescentaram os artesãos do Mestre. As medidas tomadas ontem que tratamos no Giornale.não são suficientes para as famílias e empresas, como comprovam os números que acabamos de conferir.

Desbloqueie o Nord Stream 2