Simon Corsi e Marcos Ramirez completaram os primeiros testes oficiais para a temporada 2022

Política de Privacidade e Cookies

Esta política de privacidade tem como objetivo descrever a forma como é gerida a informação contida neste website, tendo como referência a utilização de cookies e o tratamento de dados pessoais dos utilizadores/visitantes que a consultam de acordo com o Regulamento da União Europeia n.º 1. 2016/679 (doravante denominado “Regulamento Geral de Proteção de Dados”). De acordo com o disposto no Regulamento Geral de Proteção de Dados e legislação aplicável aplicável, o tratamento de dados por este website será baseado nos princípios da correção, legalidade e transparência no respeito dos direitos e liberdades fundamentais, da dignidade do interessado , em particular uma referência à confidencialidade, à identidade pessoal e ao direito de proteger os dados pessoais.

Uma referência padrão

As referências regulamentares são as seguintes: 1) Art. 13 RGPD; 2) Preveja a identificação de procedimentos simplificados de informação e de obtenção de consentimento para a utilização de cookies – 8 de maio de 2014 (publicado no Diário da República n.º 126 de 3 de junho de 2014) o RGPD’ e as disposições acima Para aqueles que se conectam ao nosso site e estão sujeitos a atualizações que são anunciadas neste site, é aconselhável verificar regularmente as informações e consultar a versão mais recente. Os Usuários/Visitantes são encorajados a ler esta Política de Privacidade com atenção.

B. Monitor de dados

YOUBOOM SRL, Controlador de Dados, com sede em viale Bianca Maria 13, 20122 Milão (IT) garante o cumprimento dos regulamentos sobre a proteção de dados pessoais, fornecendo as seguintes informações sobre o processamento de dados transmitidos ou coletados durante a navegação neste site .

C- Dados pessoais sujeitos a tratamento e finalidade

1. Dados gerados ao acessar o site

Os sistemas informáticos e os procedimentos de software utilizados para o funcionamento deste website obtêm, durante o seu funcionamento normal, determinados dados pessoais cuja transmissão está implícita na utilização de protocolos de comunicação da Internet. Esses dados (como nomes de domínio, endereços IP, o sistema operacional usado e o tipo de dispositivo de navegador usado para se conectar) não são acompanhados de nenhuma informação pessoal adicional e são usados ​​para: 1) obter informações estatísticas anônimas sobre o uso do Site ; 2) gestão das necessidades de controlo sobre os métodos de utilização dos mesmos, 3) garantia de responsabilidade no caso de crimes informáticos virtuais. A base legal para legalizar o tratamento destes dados é a necessidade de tornar utilizáveis ​​as funções do site após o utilizador as ter acedido.

2. Dados fornecidos voluntariamente pelo usuário

Os dados pessoais fornecidos pelo Usuário através dos formulários são coletados e processados ​​exclusivamente com a finalidade de buscar candidatos a profissionais de mídia, jornalistas e vendedores a serem incluídos na equipe de publicação da YOUBOOM SRL. A base legal para legalizar o processamento é o consentimento livre do interessado.

D- A natureza do julgamento

A disponibilização de dados pelo Utilizador em relação às finalidades indicadas no ponto 2. do parágrafo anterior é facultativa, mas qualquer recusa impossibilitará a YOUBOOM SRL de proceder à seleção de potenciais candidatos a integrar o seu quadro de pessoal.

E- Métodos de processamento e período de retenção de dados

Os dados recolhidos serão, em qualquer caso, tratados com recurso a ferramentas eletrónicas ou automatizadas, ferramentas TIC, ou através de tratamento manual com uma lógica estreitamente relacionada com as finalidades para as quais os dados pessoais foram recolhidos e, em todo o caso, para garantir a segurança dos o mesmo de qualquer maneira. Os dados são retidos pelo tempo estritamente necessário para gerenciar as finalidades para as quais os dados estão sendo coletados de acordo com os regulamentos e obrigações legais vigentes. Em qualquer caso, YOUBOOM SRL exerce regras que impedem a retenção de dados por tempo indeterminado, limitando assim o tempo de retenção de acordo com o princípio de minimizar o processamento de dados.

O local de processamento e divulgação de dados

Os dados são processados ​​e armazenados em servidores localizados na União Europeia. Atualmente, os servidores estão localizados na Itália. Nenhum dado é transferido para fora da União Europeia. Em qualquer caso, os dados pessoais não serão divulgados.

G- Direitos da parte interessada

Nos termos do artigo 15.º e seguintes do RGPD, o Utilizador tem o direito de solicitar, a qualquer momento, o acesso aos seus dados pessoais, a sua retificação ou cancelamento, e os limites do tratamento nos casos previstos no artigo. 18 do GDP, obter dados sobre ele em formato estruturado, comumente utilizado e legível por dispositivo automatizado, nos casos previstos no art. 20 do Regulamento Geral de Proteção de Dados. A qualquer momento, o usuário pode cancelar de acordo com o art. Consentimento concedido pelo Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD); Apresentar uma reclamação ao abrigo do artigo 77.º do RGPD à autoridade de controlo competente (ou seja, o garante da proteção de dados pessoais), se considerar que o tratamento dos seus dados é inconsistente com a legislação aplicável. O utilizador pode apresentar um pedido de oposição ao tratamento dos seus dados pessoais nos termos do art. 21 do RGPD em que se apresentem provas de fundamentos que justifiquem a oposição: o responsável pelo tratamento reserva-se o direito de avaliar a candidatura, que não será aceite no caso de existirem motivos legítimos vinculativos para proceder ao tratamento em que os interesses, direitos e prevalecem as liberdades do usuário. As solicitações devem ser enviadas por escrito ao Controlador de Dados no seguinte endereço: [email protected]

h. Considerações iniciais sobre cookies.

Cookies são pequenas cadeias de texto que os sites visitados pelo usuário enviam para seu terminal (geralmente o navegador), onde são armazenados antes de serem reenviados aos mesmos sites na próxima visita do mesmo usuário. Durante a navegação no Site, o Usuário também pode receber cookies em seu dispositivo terminal que são enviados de diferentes sites ou servidores da web (os chamados “terceiros”), nos quais determinados itens (como, por exemplo, imagens, mapas, votos , links específicos para páginas de outros domínios) que estão no site visitado pelo mesmo. Os cookies, que geralmente estão presentes nos navegadores dos usuários em grande número e às vezes com extensas propriedades de persistência no tempo, são usados ​​para diversos fins: implementação de autenticação do computador, monitoramento de sessões, armazenamento de informações sobre configurações específicas relacionadas aos usuários que acessam o servidor, etc. . Para chegar à correta organização desses dispositivos, é necessário distingui-los, pois não há características técnicas que os distingam entre si precisamente em função das finalidades perseguidas por seus usuários. Além disso, o mesmo legislador avançou neste sentido, que, em cumprimento do disposto na Diretiva 2009/136/CE, restabeleceu a obrigação de obter o consentimento prévio e informado dos utilizadores para a instalação de cookies utilizados para fins não puramente técnicos ( ver artigo 1º, parágrafo 5º, letra a), do Decreto Legislativo nº. lgs. 28 de maio de 2012, n. 69). A este respeito, e para efeitos desta disposição, foram definidas duas macrocategorias: cookies “técnicos” e cookies “prototípicos”.

1- Cookies técnicos.

Os cookies técnicos são aqueles utilizados com o único propósito de transmitir uma comunicação através de uma rede de comunicações eletrónicas, ou na medida estritamente necessária para o prestador de serviços da sociedade da informação que seja expressamente solicitado pelo assinante ou utilizador para prestar este serviço. Eles não são usados ​​para outros fins e geralmente são instalados diretamente pelo proprietário ou administrador do site. Podem ser divididos em cookies de navegação ou de sessão, que garantem a normal navegação e utilização do site (permitindo, por exemplo, efetuar uma compra ou autenticação para aceder a áreas restritas); Cookies analíticos, semelhantes aos cookies técnicos quando usados ​​diretamente por um administrador do site para coletar informações, de forma agregada, sobre o número de usuários e como eles visitam o site; Cookies funcionais, que permitem ao usuário navegar de acordo com uma série de critérios especificados (por exemplo, idioma, produtos selecionados para compra) para melhorar o serviço oferecido. Para a instalação destes cookies não é necessário o consentimento prévio dos utilizadores, com a obrigação de fornecer informação de acordo com o art. 13 do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), que o administrador do site, se utilizar apenas tais dispositivos, poderá fornecê-los da forma que entender.

L. Identificação de cookies.

Os cookies são projetados para criar perfis de usuário e são usados ​​para enviar mensagens publicitárias de acordo com as preferências expressas pelo usuário durante a navegação na Internet. Devido à invasão particular que esses dispositivos podem ter no domínio privado dos usuários, a legislação europeia e italiana estabelece que o usuário deve ser informado adequadamente sobre seu uso e, assim, expressar seu consentimento válido. A legislação vigente refere-se a eles, pois estabelece que o armazenamento de informações no dispositivo terminal do contratante ou usuário ou o acesso a informações já armazenadas só é permitido sob a condição de que o contratante ou usuário tenha dado sua opinião. Consentimento após conhecimento dos procedimentos simplificados referidos no artigo 13.º do Regulamento Geral de Proteção de Dados.

M. Uso de cookies neste site

Este site usa apenas cookies “técnicos” ou cookies “analíticos”. Os cookies “técnicos” são usados ​​para o correto funcionamento da comunicação (por exemplo, processando adequadamente as solicitações do usuário entre vários servidores). Este site usa a funcionalidade fornecida pelo Google Analytics. O Google Analytics usa seus próprios “cookies” para coletar e analisar informações anônimas sobre o uso de sites. Essas informações (incluindo o endereço IP do usuário) são coletadas pelo Google Analytics, que processa para preparar relatórios para uso interno em conexão com as atividades realizadas em nosso site. O Google não associa o endereço IP a nenhum outro dado em sua posse e não tenta associar o endereço IP à identidade do usuário.

n. Cookies de “Perfil” e/ou “Terceiros”

Este site não usa cookies de “perfil” para usuários como parte de sua navegação no site; Nenhum cookie de “terceiro” é usado.

