Show Love at the Mead e for Children em Porcelana – Kronaka

Três propostas nos cinemas neste fim de semana. A última reimpressão do novo espetáculo de Pipo Delfono “Amore” combinando diferentes linguagens (música, dança, poesia, literatura) e duas línguas (italiano e português) hoje às 19h30 e amanhã às 16h30 no Metastasio. No palco estão todos os atores da companhia de Delfono: Dolly Albertin, Gianluca Ballare, Margarita Clemente, Pipo Delfono, Ilaria Distante, Alin Froso, Mario Introclio, Pedro Zoya, Nelson Laricia, Gianni Brenti, Gianni Barren, As notas são depressivas de Fato e a música original é composta pelo guitarrista português Pedro Gia, que actua ao vivo com o cantor e guitarrista angolano Alin Frasao e o guitarrista e fadista Miguel Ramos. Novo espetáculo no Teatro La Barca hoje às 19h30. Myla Ermini “Que vida de mierda! (Confissões de uma mosca)”, Introdução à série escrita pela atriz e realizadora. Ainda restam alguns lugares, é necessário fazer reserva: 0574-812363 ou 3332713136. Apenas um dos dois shows dedicados a menores neste fim de semana permanece. De fato, “Scientifico!”, A ser realizado para MetRagazzi no novo Teatro Magnolfi às 15h30 de hoje, foi adiado devido a problemas de saúde de um artista da companhia. Os portadores de ingressos podem solicitar o reembolso na bilheteria no horário de funcionamento ou optar por outro show da temporada MetRagazzi. Os ingressos comprados online serão creditados automaticamente no cartão de crédito usado para a compra. Para os titulares do cartão MetRagazzi, o bilhete será cancelado automaticamente e o cartão será creditado. Em vez disso, a InterAzioniCreative apresenta “Give Me a Carrot” na Porsche amanhã às 17h30: Alla Munsenbach, Francesco Scotzarci e Sabrina Pradeshi estarão no palco via San Fabiano. EU …