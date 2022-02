Sevilla vai, mas voa para a segunda rodada. Trio Leipzig: Real Sociedad expulso

Zagreb (Croácia) – Obrigado pela primeira mão 3-1 Sevilha Permitindo-se perder a segunda mão um Zagreb Contra Dínamo A oitava abordagem, no entanto, Liga Europa . Pouco ou nada acontece no primeiro tempo pelos andaluzes que administram o final da primeira mão sem risco. No entanto, no segundo tempo, os croatas venceram nos pênaltis aos 65 minutos. Orsik Levando a um gol na prorrogação. Criação Lopetegui Eu sou bom em guardar a porta Bono Extraindo o passe para a próxima rodada da partida, apesar de eliminado, por um amarelo duplo Delaney.

Leipzig demite Real Sociedad

Depois de uma vitória por 2 a 2 sobre a Alemanha, o Leipzig Basco derrubou o trio no chão, conquistou uma vaga no segundo round e saiu A verdadeira Sociedade. O time alemão se esforçou e em alguns casos venceu o pênalti aos 39 minutos: de pênalti André Silva Errado, rejeitado Orban Abra o concurso. O ex-atacante português do Milan se recuperou no segundo tempo e dobrou aos 59 minutos. Alemão. Os passes reagem encolhendo com Jupimondi Min 67, mas 89 ‘Isso é pênalti Forsberg Tire todas as dúvidas: Leipzig na segunda rodada.

