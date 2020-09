Em Barcelos, pacientes que tiveram Covid-19, recebem tratamento de reabilitação através de equipe multidisciplinar da Secretaria Municipal de Saúde do município.

A equipe do Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) Barcelos, conta com uma equipe multidisciplinar composta por Fisioterapeuta Yrma Priscila, Psicóloga Ana Carolina, Fonoaudiólogo Valdir Neto e Nutricionista Patrícia, equipe esta que tem levado alívio e conforto para os pacientes que tiveram sequelas da Covid-19, gerando mais qualidade de vida para essas pessoas.

A infecção por coronavírus (Covid-19) é uma doença infecciosa do trato respiratório altamente contagiosa e que pode causar disfunção respiratória, física e psicológica nos pacientes afetados. Portanto, o processo de reabilitação é fundamental durante o tratamento clínico e após a cura. Os exercícios respiratórios são necessários para melhorar e fortalecer os músculos acessórios e da respiração, mantendo a capacidade respiratória.

Os pacientes se vêem com seu espaço limitado, aumentam o tempo sentados ou deitados, levando à diminuição da força muscular, diminuição da capacidade de excreção de escarro, riscos de eventos tromboembólicos e também de problemas psicológicos, os quais podem levar à intolerância ao exercício.

Com o objetivo de padronizar os procedimentos em reabilitação respiratória, a fisioterapia é essencial no processo de reabilitação desses pacientes acometidos, tais como: melhorar os sintomas de dispneia (falta de ar), aliviar ansiedade, reduzir as complicações, prevenir e reduzir as incapacidades e melhorar a qualidade de vida.