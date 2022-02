Scalapay European BNPL levantando quase US $ 500 milhões em 2022: Planet Witch

Um comunicado de imprensa diz que a Scalapay, fornecedora europeia Compre Agora, Pague Depois (BNPL), levantou US$ 497 milhões em financiamento da Série B, além de lançar seu Programa Magic, que adicionará mais recursos para ajudar os comerciantes a ganhar mais dinheiro facilmente. pagamentos.

A Scalapay trabalha com comerciantes de comércio eletrônico e oferece planos BNPL sem juros.

O comunicado diz que há três opções para o BNPL: pagamento em três ou quatro parcelas, ou todas após 14 dias.

Scalabai disse que a Magic aliviará o fardo da experiência de pagamento para os clientes e “consertará as áreas mais dolorosas” para os comerciantes, disse o comunicado.

“Com parcelas sem juros, transformamos uma das partes mais frustrantes da experiência de compra, o pagamento, em algo divertido”, disse Simon Mancini, cofundador e CEO da Scalapay. “Agora, com o Magic, estamos dando um passo adiante e ajudando os comerciantes europeus a transformar toda a experiência de pagamento.”

Enquanto isso, Johnny Mitrievsky, diretor de tecnologia e cofundador, disse que esta é uma “oportunidade fantástica para a Magic redefinir o comércio eletrônico europeu, que tem uma reputação inferior à de seus colegas americanos”.

Os pontos de atrito do Magic Breaks e outros motivos para os compradores abandonarem seus carrinhos, incluindo “assinatura ou acesso, envio, seleção de pagamento e consentimentos de privacidade”, disse o comunicado.

Para saber mais: Empresa europeia Scalapay BNPL arrecada US$ 155 milhões

Scalabai também levantou US$ 155 milhões no ano passado, dizendo que a rodada de financiamento o ajudará a expandir sua equipe e operações.

Fundada em 2019 por Mancini e Mitrevski, a Scalapay atualmente opera em toda a Europa, incluindo Itália, França, Alemanha, Espanha, Portugal, Finlândia, Bélgica, Holanda e Áustria.

A ideia por trás da empresa, disse Mancini, era “dar aos clientes a oportunidade de aproveitar os pequenos prazeres da vida sem ter que se comprometer”. Ele disse que isso importa agora por causa da maneira como a pandemia abalou a economia e forçou as pessoas a priorizar o que é importante para elas.

“Queremos trazer o conceito italiano de ‘Dolce Vita’ e desacelerar para aproveitar as pequenas coisas da vida no resto do mundo, através de nossos parceiros”, escreveu PYMNTS.