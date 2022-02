Sanções da UE à Rússia, embargo aos bancos, ações contra as pessoas – Corriere.it

para Frederico Fobini

O gás natural não estará entre as proibições de importação. Mas o pacote específico de sanções parece estar em risco de “divisão e dano” que Putin tentará exercer.

Quando a Alemanha deu um ultimato à Polônia em maio de 1939, o socialista francês Marcel Diat fez uma pergunta que ficou na história: “Por que você morreria por Danzig?”. Claro, nada disso acontecendo nos dias de hoje justifica uma comparação semelhante com Kiev, também porque a pergunta hoje deveria ser: “Defesa da Ucrânia No caso de uma invasão russa, o risco de uma recessão econômica vale a pena? “. O Conselho Europeu de Relações Exteriores Londres perguntou uma amostra de europeus nos últimos dez dias de janeiro e a resposta é: não, não vale a pena o risco de prejudicar a economia em nome de Kiev segundo uma maioria relativa de 44% dos italianos, 41% dos franceses e 38% dos alemães; Nos três países, aqueles que consideram isso verdade são minoria Eles arriscam parte de seu bem-estar por Kiev. Mas na Alemanha, França e sobretudo na Itália, a maioria das pessoas depende da União Europeia “para defender o meu país no caso de um ataque russo à Ucrânia”.

Esta esquizofrenia sempre esteve em cima da mesa em Bruxelas, em andamento Sanções contra Moscou Será lançado se a crise sair do controle. A inteligência disponível – verdadeira ou não – nos leva a acreditar que a dinâmica da invasão é imparável. Mas o conjunto de sanções específicas parece ao mesmo tempo muito duro, insuficiente e propenso ao fenômeno do “equipe e embra”. coloque dentro Ele vai tentar treinar na Europa. READ O efeito da terceira dose pode durar muito tempo.

Certamente o presidente russo não está na primeira lista de mais de dez pessoas que serão afetadas por ações individuais. Há figuras políticas, midiáticas ou comerciais que criaram, com suas ações ou palavras, as condições para o que pode acontecer nos próximos dias. Mas essas penalidades são inúteis devido às suas próprias limitações legais: Além de proibir vistos, eles só podem emitir um decreto para congelar formalmente contas e ativos localizados na Europa em nome de certas figuras pró-regime em Moscou; Mas muitos membros proeminentes do establishment de Putin podem escapar das redes entrelaçadas da rede, porque vêm usando candidatos confiáveis ​​há anos para todas as operações no Ocidente.

As medidas sobre os bancos, que a UE vem negociando há semanas com o Tesouro dos EUA, são mais sutis. Bruxelas e Washington concordam com uma grande lista de instituições públicas e privadas russas – possivelmente Sberbank, VTB, Gazprombank, Alfa-Bank e o Russian Direct Investment Fund – com as quais será anunciada a proibição de transações. O objetivo é lançar o mesmo bloqueio ao mesmo tempo pelos Estados Unidos, União Europeia, Grã-Bretanha, Canadá e Suíça. (Mas este último ainda não oferece garantias.) Depois, há as medidas comerciais para impedir as importações e proibir o fornecimento de um certo número de produtos que não incluem o gás natural.

Em Bruxelas, ninguém espera que qualquer governo vete sanções, porque mesmo o húngaro Viktor Orban não ousaria resistir a uma invasão da Ucrânia. No entanto, resta saber o que acontecerá se a intervenção russa for mista – Sem disparar um tiro – – Limitou-se a enviar uma “força de manutenção da paz” nas linhas do chamado Donbass. Putin ainda poderia escolher essa opção, justamente para semear dúvidas sobre sanções entre os europeus e separá-los dos americanos. READ la peggiore delle truffe, come ti svuotano il conto – Libero Quotidiano

Além disso, sinais de insegurança aparecem aqui e ali. Em 17 de janeiro, os primeiros voos britânicos transportando artilharia para Kiev evitaram o espaço aéreo alemão, embora Berlim negue fechá-lo para missões de rearmamento ucraniano. Na Itália, acreditamos sobretudo nas repercussões da recuperação. Em 8 de fevereiro, em Kiev, Emmanuel Macron vai enfurecer Volodymyr Zelensky

– Segundo fontes em Kiev – porque o líder francês teria pedido à Ucrânia que renunciasse por conta própria à OTAN (sem que os europeus tivessem a responsabilidade de agradar Moscou fechando a porta à aliança). Certamente o chanceler alemão na última cúpula de Bruxelas Olaf Schulz Ele repetiu a palavra “unidade” várias vezes: mas é precisamente o teste que Putin colocará na Europa.