A partir do dia 25 de setembro, inicia mais uma frequência de voo no Amazonas entre as cidades de Manaus e São Gabriel da Cachoeira. O novo horário da operação será às sextas-feiras com saída da capital às 8h30 e o retorno às 11h10 no mesmo dia. A rota também acontece aos domingos e quartas-feiras e todas são realizadas pela Voepass. Com a operação, a companhia totaliza 51 voos semanais na região Norte do País.

A companhia aérea, também anunciou que a partir de 15 de setembro, a Gol Linhas Aéreas passa a comercializar em seus canais de atendimento oito rotas em parceria com a Voepass. Os trechos ligam a capital Manaus às cidades de Carauari, Coari, Eirunepé, Lábrea, Parintins, São Gabriel da Cachoeira e Tefé, todas no Estado do Amazonas e a uma do Pará na cidade Itaituba.

No momento, a Gol está vendendo apenas os voos locais da parceira, e os bilhetes em conexão com os destinos da empresa estarão à venda nas próximas semanas.

“Um de nossos objetivos é ampliar as possibilidades e fomentar as operações regionais em diversos estados e cidades que são importantes para o mercado. A parceria com a Gol permite que os passageiros fiquem conectados com mais destinos, aumentando sua experiência de voo”, comenta Eduardo Busch, Diretor Executivo da VOEPASS Linhas Aéreas.

