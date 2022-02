Roma-Verona, Mourinho Gestos Telefone: Expulso por Pireto

Nervos tensos na fase final Roma-VeronaCaracterizado pela corrida emocionante e o imenso impacto causado pela juventude Volpado E ArcoOs autores das redes que permitiram a recuperação de Kialoros e pelo menos mantiveram o rosto na frente de seu público.

E o protagonista inegável José MourinhoEnviado de 91′ Lucas Pireto: Para assediar o árbitro Gesto de telefone feito pelos portuguesesEle cumprimentou seu colega de trabalho Tudor antes de ir para o camarim.

Mourinho então decidiu não falar enquanto estava na frente das câmeras e na sala de imprensa, incomodado com o vermelho que foi obtido.

Selecionado por objetivo

“Não, não, Mourinho não vem, Mourinho vai para casa“Palavras ditas no estômago do treinador português Olympico, numa área preparada para entrevistas pós-jogo. O comentário foi reafirmado por uma publicação no Instagram:

“Foto 1 Posse de Bola – Foto 2 Futebol ao Vivo – Foto 3 Eu os amo, luto por eles – Foto 4 Não estou falando, é bom voltar para casa e curtir um bom jantar. Bom domingo”.

É sabido que não há sangue bom entre dois ‘inimigos’: Pirro foi precisamente o apito que o levou a pronunciar a seguinte frase ‘Especial’. JanioloSegundo ele, pouco se protege contra erros.