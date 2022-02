Roma – Verona 2-2: Mourinho regressa com golos de Primavera, Bove e Fulpato

ROMA VERONA CRÔNICA – Um passo para frente e dois para trás, a Roma não conseguiu decolar e colocar um ponto de exclamação em seu desempenho. No momento, há apenas tantos pontos de interrogação. O início do terror para os Gelorossi com dois gols marcados por Barak primeiro e depois Tamizh no primeiro tempo. O primeiro tempo foi impreciso e confuso para o time de Mourinho, que pegou a cadeira e a virou com substituições (e depois foi expulso por protesto). Dentro do Volpato, são necessários cerca de dois minutos para encurtar cirurgicamente a distância com a mão esquerda. Então Roma assume e Verona fecha as trincheiras. Edoardo Bove, que também ingressou recentemente, sai habilmente no canto e zomba de Montipò. As respostas chegaram, pelo menos de Little Rome. Mas quão importante é a ausência?

a outra metade

94 – Terminar a partida.

93 – O último ataque a Roma, Verona nas trincheiras.

Noventa e dois’ – Sobre o desenvolvimento da punição kumpula comete uma infração.

90′ – Haverá 4 minutos de recuperação.

90 – 🟥 disparou José Mourinho para protestos.

89 – Um cruzamento no meio de uma veritut, Montepo decola e sofre uma falta. Fique no chão.

88 – Gunther alertou para uma falta sobre Pellegrini, que é um pênalti interessante para os Gelorossi. Veritut no ponto de ataque.

86 – Roma O teste de pares a estimula na Ofensiva Final em busca de uma vitória emocionante.

83 – 🟡🔴⚽️⚽️⚽️ JUL ROMAAAAAA BOVEEEEEE!! Igualmente esplêndido para os Gelorossi, que com uma direita cirúrgica varre todos os outros nas curvas.

82′ Zalewski continua a empurrar e ganha um canto valioso.

81 – Kristanti Tente novamente de fora em tempo real, bola muito alta.

80 – Oportunidade Roma! grande cruz Karsdorpvéu inteligente IbrahimE a peregrinos E a volpato Eles não chegam lá escorregando.

79 – volpato Tente novamente de fora da área de pênalti usando a mão esquerda, o público pede uma mão na bola.

77 – 🔁 Mudando Roma: Buff para Maitland Niles

77 – 🔁 Dentro Sotalo Para Verona e Ritsos para Tamizh.

77 – zalosky Ele pressiona na ala esquerda, mas vai longe demais e perde o cruzamento.

74′ – Contrações para snipers Quem interrompe o trabalho e a multidão ruge e também protesta Mourinho.

73 – Muitos protestos na praça por contato suspeito na zona amarelo-azul no Pellegrini, que se moveu no momento do tiroteio. Barreto e Farrell a deixaram.

70′ – Excelente zalosky escapar desgraçaem seguida, faça o download para verdade quem joga primeiro peregrinosimpreciso.

68 – não Karsdorpnão foi cuidadoso.

65 – 🟡🔴⚽️⚽️⚽️ GOOOOOOL ROMAAAAAA VOLPATOOOOOO!! Ao colocar a bola de canto para Volpato, que não errou cirurgicamente a mão esquerda.

64 – Nilos Maitland Tente ouvir uma cruz na área de uma posição complexa. recebe o canto.

62 – 🔁 Troca dupla em Verona: Lasanha e Pisa para Simeone e Capari.

61 – 🔁 Mude novamente Mourinho: volpato para Félix.

59 – tentando também Félix Da cabeça em uma cruz KristantiMuita bola.

57 – Um anel de ferritot! O francês equilibrou a direita, mas acabou fora do grid.

54 – 🔁 Mudança de Verona: DePauli para Casal.

53 – peregrinos Ainda empurrando manobrando em meus pés IbrahimMas o capitão escorrega e o desvio não o ajuda e o favorece Montebo.

51 – O Roma Não aproveitando o canto, o público ruge ao fundo.

49′ – Roma ainda em superioridade numérica ao reiniciar, peregrinos Tente dar a bola para Ibrahim Na velocidade, mas interfere Montebo.

48′ Sobre a seção de atualizações Félix Ele quase consegue recomeçar no intervalo, mas desgraça remonta.

47′ – Verona retorna com Lazovic que penetra na área, mas Karsdorp Desta vez ele não ficou surpreso.

46 – Kristanti Ele imediatamente tentou a bola longa para Felix, mas foi interceptado.

45– Vamos começar novamente.

A Roma muda na primeira parte: Feritut para Oliveira e Zalowski para Viena.

primeira metade

47′ – O primeiro tempo termina.

45 – Haverá dois minutos de recuperação.

44 – peregrinos Tente mudar as regras do jogo com uma profundidade de 30 metros IbrahimMas não passe a bola.

41′ – Menos ritmos neste ponto do jogo. Muitas imprecisões dos Giallorossi.

38 – 🟨 também amarelo para oliveira para fazê-lo Simeone.

37 – 🟨 amarelo para peregrinos Interferir em Casal. Não foi cuidadoso.

35 – Roma Muito alongados, os espaços ainda são difíceis de encontrar.

34 – Karsdorp Ele rouba uma boa bola e se joga no meio-campo de ataque, mas seu passe de assistência é interceptado Capri.

32 – Var confirma, o alvo foi cancelado.

31 – Simeone Com um sinal triplo canhoto para Veronamas apito fora de jogo.

29′ Simone tenta escorregar de fora da área com a direita, e a bola se perde no fundo.

27′ – Ibrahim tente jogar Félix Com um chute no calcanhar, mas a bola perto da área é muito longa.

25 – Simeone Tente penetrar na área, mas Redução Ele é muito atencioso e cobre duas vezes os ataques do Giallobl.

24 Muita confusão no meio-campo para os Gilorossi lutando para encontrar linhas de passe.

22′ – O Roma Voltar a construir com peregrinos quem sai Nilos Maitland Na asa em velocidade, mas perdeu o movimento.

19′ – ⚽️ Dupla Verona Com desgraça. Tapin de amarelo e azul com deslizamento da mão esquerda.

17′ – O Roma Tente ajustar a manobra, com passes longos Roy Patricio.

15′ O primeiro amarelo da partida está marcado casa de campo por interferência irregular em Ibrahim.

13′ – Ibrahim perigoso! Montebo Surpreso com um passe de volta, ele se vira para um canto.

12′ – Pagar Romasob alta pressão, mas as soluções são poucas.

9′ – Vinya Ele rouba uma boa bola para o meio-campo e cria paridade, mas seu passe de assistência é perdido na luta.

7′ – Chance Pellegrini! capitão Roma De dentro do pescoço com a mão direita ele tentou o primeiro tiro intencional, Montebo Na esquina.

4′ – ⚽️ alvo verona. abra Barak Clivagem após a procissão de coleta Roy Patricio Em faraós.

3′ – Punição para Verona Não muito longe da grande área por falta de Redução Em Simeone.

2′Bom toque no calcanhar Ibrahim liberar Félixmas o defensor espera o trocar Giallobl que o Giallorossi.

2′ – peregrinos Tente lançar Ibrahim De volta ao gol, a defesa do Verona corre alguns riscos, mas consegue se libertar.

1′– Primeira bola jogada desde então Veronaque constrói por trás e imediatamente tenta mudar para retrato, mas Félix Tudo fecha com um erro.

1′– ⏱ Estamos do lado de fora.

Relatório de correspondência

Oficial de Roma (4-3-1-2): 1 Rui Patrício; 2 Karsdorp, 6 Smalling, 24 Kumbulla, 5 Viña (45′ Zalewski); 15 Maitland Niles (Thor 77); 27 Oliveira (45′ veritut), 4 Christantis; 7 peregrinos. 64 Felix (61′ Vulpato), 9 Ibrahim.

Disponível: 87 Fuzato, 37 Mastrantonio, 63 Boer, 17 Veretout, 42 Diawara, 55 Darboe, 62 Volpato, 52 Bove, 75 Keramitsis, 58 Missori, 59 Zalewski.

Em anexo: José Mourinho.

não qualificado: Mancini (pule Verona)

Não disponível: Spinazzola (ruptura do tendão de Aquiles), Ibanez (distração do ligamento lateral do joelho esquerdo), El Shaarawy (problema na panturrilha), Mkhitaryan, Shumorodov, Perez

Oficial de Verona (3-4-2-1): 96 Monteby; 16 Casal (55 DePauli), 21 Gunther, 17 Ceccherini (77′ Sotalo); 5 faraós, 61 tâmeis (77 Ritsos), 14 Elek, 8 Lazovic; 7 Barac, 10 Capari (63 polegadas), 99 Simeone (63 Lasanha).

Disponível.: 12 Chiesa, 22 Berardi, 31 Sutalo, 42 Coppola, 78 Hongla, 45 Retsos, 29 Depaoli, 24 Bessa, 18 Cancellieri, 11 Lasagna

Em anexo.: Igor Theodor

cuidado: Casal, Depaoli, Varoni, Gunter, Elek, Veloso

Não disponível: Dawidowicz, Veloso, Pandor.

Regra: Pareto (Divisão Nichelino)

ajudantes: Paganês – Russo

Quarto homem: raposas

mouse: manganiello

Avars: sua briga

amonites15: Casal (V), 37 graus, Pellegrini (D) 38, Oliveira (D) 68, Karsdorp (D), 88′ Gunter (V)

Despedido: 90′ Mourinho (All. Roma)

Sinais: 4, Barak (5º), 19, Tamesi (5º), 65, Vulpato (direita), Buff (direita)

Pré-jogo

17,52 – Roma, Thiago Pinto: “Zaniolo está de volta à próxima fase. Campeão? Temos que fazer o nosso”

17h45 – Veena: “Vamos pensar no nosso jogo, não vamos olhar para a mesa”

17,24 – Começando a aquecer os Giallorossi.

17.10 Verona também anunciou sua formação oficial.

17.04 – O Roma Anuncia o treino, Mourinho muda de forma.

16h45 – O Roma chegar a estádio Olímpico.

antigo

Este será o 72º desafio nos jogos oficiais entre Roma e Hellas Verona. Nos 71 anteriores, incluindo Serie A, Serie A e Coppa Italia, o balanço foi de 37 vitórias para os Giallorossi, 21 empates, 13 autorizações de Gyalopoli. “Lupa” está invicto em 24 jogos em casa contra o Verona na Série A italiana. Os Giallorossi venceram cinco das últimas sete partidas da Série A contra o Veneza e marcaram em 24 das últimas 25 partidas contra os Giallopi na competição, inclusive se a última disputa terminou com nocaute por 3 a 2 (Barack, Capari e Varoni).

