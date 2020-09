Policiais Militares da Rocam - Rondas Ostensivas Cândido Mariano, neste domingo (20/9) apreenderam um adolescente de 16 anos, portando um fuzil no bairro da Paz.

Segundo os policiais da viatura 6971, durante operação na Travessa Henoch Reis, no referido bairro, devido às diversas denúncias recebidas pelo WhatsApp de denúncias da Rocam (99280-7574) informando que no endereço acima mencionado estava havendo a comercialização de entorpecentes com indivíduos armados, os policiais deslocaram até ao endereço onde efetuaram a apreensão do menor que tentava se evadir de uma área de rip rap portando um fuzil Colt, calibre 5.56 mm, contendo 02 carregadores e 20 munições calibre 5.56 mm intactas.

Diante dos fatos o mesmo foi conduzido a DEAAI para procedimentos cabíveis.