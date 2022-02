Repercussões e o que pode acontecer na Itália

O que significa o reconhecimento de Donetsk e Lugansk?

Com um discurso repleto de referências neo-imperialistas, Vladimir Putin reconheceu a independência das “repúblicas” separatistas de Donetsk e Luhansk, no sudeste do país, e enviou o primeiro contingente russo sob o pretexto de implantar as chamadas “repúblicas de paz” “. forças. A estratégia do Kremlin não visa a anexação imediata, como aconteceu quando os tanques russos entraram na Crimeia há oito anos, mas sim propor um novo conflito congelado no leste, como já ocorreu após a guerra russo-georgiana em agosto de 2008, quando Moscou Reconhecendo a autonomia da Abkhazia e da Ossétia do Sul e dividindo a Ucrânia em duas, Putin jogou uma pedra no caminho de Kiev para a integração nas instituições ocidentais e exigiu os direitos históricos da Rússia sobre sua vizinhança imediata. Desde esta manhã, o governo britânico começou a falar sobre a invasão, e as instituições europeias ainda não falaram. Eles seguirão (pelo menos uma vez) Londres?

Como o Ocidente responderá?

Embora as tensões estejam acontecendo há semanas, a medida de Putin varreu a Chancelaria Ocidental. O pacote de sanções “sem precedentes” acordado entre Bruxelas, Washington e Londres foi realmente preparado no caso de uma invasão militar da Ucrânia, nem mesmo na premissa de reconhecer as duas “repúblicas” separatistas. As negociações diplomáticas a essas horas visam justamente avaliar a natureza e a gravidade das ações a serem implementadas.

Por que a Europa está dividida? Quais são os efeitos assustadores sobre os negócios?

Os próprios estados membros da UE estão em posições diferentes, com os países mais expostos a leste, começando pelos estados bálticos, exigindo sanções sem perder mais tempo, enquanto as principais economias – Itália, França e Alemanha – são mais cautelosas. Adotando uma abordagem gradual, temendo graves consequências para suas economias, que têm importantes relações comerciais com a Rússia. A possibilidade de criar um fundo de compensação empresarial, semelhante ao adotado em circunstâncias semelhantes para as economias mais atingidas pelo Brexit, está sendo considerada.

De que ações estamos falando no momento?

Começamos com aqueles que são objetivamente mais suaves. Ontem à noite, o Alto Representante Josep Borrell foi o primeiro a falar sobre as sanções, seguido de perto pela Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, e pelo Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, que, no entanto, especificou que seriam “medidas destinadas a atingir pessoas envolvidas no acto ilegal ” suspendendo vistos e congelando contas correntes e ativos localizados na Europa. No momento, no entanto, o primeiro pacote de medidas punitivas adotadas pelos Estados Unidos afeta apenas (muito limitado) negócios na região de Donbass, onde os confrontos entre partidários do governo e pró-russos continuam há oito anos: parar os investimentos em Donetsk e Lugansk , as importações são feitas e exportadas com as “duas repúblicas” e barram as sanções individuais, que muitas vezes se transformam em armas contundentes porque a oligarquia russa depende de avatares para suas ações no exterior.

Até que ponto as multas podem ser pagas? O que os bancos têm a ver com isso?

E Borrell anunciou, ontem, que caso as hostilidades se estendam ao Ocidente, o Ocidente tem um “pacote de sanções pronto, que pode ser aplicado dependendo do nível de agressão”, para colocar a economia russa de joelhos. Com a opção de sanções direcionadas contra indivíduos removida, o resto é artilharia pesada. Em vez de excluir Moscou do sistema de pagamento internacional rápido usado por quase todos os bancos do mundo – uma medida que enfraqueceria o sistema e aceleraria a criação de um canal alternativo pela Rússia e China – Bruxelas, Washington e Londres considerariam bloquear a implementação. transações com as principais instituições de crédito russas; Em particular, Vtb, Sberbank, Veb e Gazprombank. As opções incluem uma moratória indefinida no procedimento de licenciamento do gasoduto Nord Stream 2, através do qual a Rússia dobrará os volumes de gás exportados para a Europa. A Alemanha também formalizou esta manhã uma das opções mais radicais sobre a mesa: suspender indefinidamente o procedimento de licenciamento do gasoduto Nord Stream 2, que a Rússia esperava dobrar os volumes de gás exportados para a Europa.

A propósito, existe o risco de um maior impacto no fornecimento de gás?

Falando antes do extraordinário Conselho Europeu da semana passada, que durou apenas uma hora, o primeiro-ministro Mario Draghi pediu a outros líderes da UE que mantenham o setor de energia a salvo de sanções, dada a forte dependência da Europa (e da própria Itália) do gás russo. Moscou abastece a Europa com cerca de 40% de sua demanda de gás por meio do monopólio estatal Gazprom: com os preços do metano já subindo devido a uma diminuição cada vez maior dos volumes vindos de Moscou, o Kremlin pode decidir responder às sanções cortando o fornecimento quase ou completamente para Europa. , priorizando a demanda asiática, elevando ainda mais os valores energéticos.

Bruxelas está atualmente a trabalhar num plano para garantir a segurança das suas reservas, definir os volumes mínimos a garantir nos stocks nacionais e avançar com uma estratégia, ainda que de forma voluntária, de um mecanismo solidário de partilha de gás.

Problemas também no horizonte para as exportações?

Já aconteceu com as restrições decididas por Bruxelas após a anexação da Crimeia em 2014 e com as contramedidas tomadas por Moscovo que prejudicaram vários setores industriais europeus, em particular o setor agroalimentar. O chefe da Comissão Europeia já havia deixado claro que Bruxelas estava pronta para montar um mecanismo de controle de exportação para bloquear a transferência para a Rússia de componentes tecnológicos necessários ao país para “modernizar sua economia”.

Quando isso será determinado?

O anúncio de Putin veio imediatamente após a cúpula fluvial dos ministros das Relações Exteriores em Bruxelas, que de fato terão que se atualizar esta tarde para decidir como proceder. A bola passa para Paris, onde já está agendada uma cimeira de ministros dos Negócios Estrangeiros da UE sobre o Indo-Pacífico como parte das iniciativas da presidência francesa do Conselho da União Europeia e onde foi convocada hoje uma reunião de emergência. O ministro de Assuntos Europeus da França, Clement Bonn, insistiu em sua chegada a Bruxelas, onde o Conselho de Assuntos Gerais está trabalhando, que sanções “proporcionais à situação” deveriam ser adotadas. Uma cúpula de líderes também deve ser realizada durante a semana para uma discussão de natureza política.

O que é preciso para concordar com as sanções?

O consenso dos vinte e sete estados membros. Bruxelas está trabalhando com Londres e Washington para definir um pacote que demonstre a unidade ocidental, mas para que as medidas sejam adotadas ele deve ser aprovado por todos os ministros das Relações Exteriores da UE. Nos últimos dias, alguém temeu uma divisão na Hungria liderada por Viktor Orban, o país europeu mais próximo de Putin, mas na noite de segunda-feira Budapeste deixou claro que não tinha intenção de se afastar da linha europeia comum.

Além da economia, abre um novo caminho para a imigração?

A possibilidade é tangível. E os países da União Europeia estão se preparando para enfrentá-lo: segundo as estimativas da Polônia, cerca de um milhão de ucranianos atravessarão a fronteira e buscarão asilo em Varsóvia. Uma quantia pequena para um país de 44 milhões de pessoas, mas Bruxelas já é uma resposta a isso também em termos de apoio aos deslocados internos que se mudarão de Donbass para o oeste do país. Hoje, a Comissária para Assuntos Internos Ylva Johansson está na Polônia: no caso de uma invasão no Donbass, muitos deslocados internos deixarão suas casas para se dirigir para o oeste do país.