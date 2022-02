Renovações de arrendamento da Frogmore Cottage

Meghan Markle seduz em vermelho com fenda e decote incrível

Além disso atormentar Ele não ficou indiferente à notícia de que a rainha Elizabeth testou positivo para Covid e estava pronta para retornar à Inglaterra, deixando Meghan Markle na Califórnia. Você já renovou Aluguel de chalé FrogmoreSua antiga residência britânica.

Harry volta para casa para a Rainha

Embora Harry tenha renunciado ao papel de membro sênior da família real, ele continua sendo um dos quatro membros do Conselho de Estado autorizados a desempenhar a maioria dos deveres oficiais da rainha se a rainha estiver temporariamente impossibilitada de fazê-lo. De acordo com os últimos relatórios do Palácio de Buckingham King, 95, testa positivo para COVID. Ela desenvolveu sintomas leves de resfriado e continuará a fazer atividades mais leves do que o Castelo de Windsor.

Apesar da mensagem tranquilizadora do palácio, há preocupação na família real com a saúde de Sua Majestade. Embora haja total confiança na equipe médica de alto escalão que monitora constantemente Elisabetta.

Harry deixa Meghan Markle

De qualquer forma, parece que Harry também está chateado com a saúde de sua avó e pretende voltar para a Grã-Bretanha, embora sua esposa Megan Você não quer pisar em Londres e seus arredores novamente. Um veto que parece ter quebrado a harmonia entre os cônjuges, trazendo-o Rumores de divórcio iminente. E a Carlo está pronto para recebê-lo no palácio.

A verdade é que o duque de Sussex rejuvenesceu Contrato de Aluguel da Casa FrogmoreA casa que a rainha deu a Harry e Meghan em seu casamento e pela qual gastaram milhares de libras, e moraram lá por apenas alguns meses. O contrato expirou em 31 de março, mas o porta-voz do príncipe confirmou aopassar: “Não há mudanças na decisão atual.”

Então, ao contrário de Markle, que está focada em sua carreira política, Harry está determinado a retornar à Inglaterra. Ele deve retornar em abril próximo, por ocasião do primeiro aniversário da morte de seu avô, o príncipe Philip. Ele também deveria participar de alguns eventos especiais para o 70º aniversário da fundação de Elizabeth, que é comemorado no dia 6 de fevereiro.

Por outro lado, dada a positividade de Sua Majestade, Harry provavelmente esperará seu retorno, com todo o respeito a Meghan, que não pretende mais ter nada a ver com a família real, a ponto de renunciar à escolta do marido. aos Super Bowls, evento de grande repercussão midiática, Você já conheceu a princesa Eugenie, princesa de York?. Há rumores de que naquela ocasião, o segundo filho de Charles e Diana planejava seu possível retorno à mansão.