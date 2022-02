Relatórios e gols da Liga Europa

A Lazio empatou a segunda mão com o Porto com um placar de dois e foi eliminada da Liga Europeia. A equipa de Sarri foi eliminada da Taça dos Campeões Europeus no final de um bom jogo, que jogou muito melhor do que a equipa portuguesa mais popular e muitos pontos. Conceição, forte no mano a mano do jogo de ida, deixa o Olympique com qualificação no bolso, que chegou com a experiência de seu time mais acostumado a disputar determinadas partidas. Para Biancocelesti, ainda há arrependimentos por algum descaso por parte dos indivíduos que lhes custaram o passe para as oitavas de final.

Lácio Porto, notícias

Na 16ª grande ocasião da Lazio. Immobile recupera a bola no meio-campo e mira a defesa portuguesa no contra-ataque, mas a mão esquerda do capitão da Lazio sai um pouco. No décimo nono do procedimento anterior, mas desta vez Immobile não erra com a direita e leva a Lazio para a frente. No dia 30, o árbitro marcou um pênalti para o Porto depois que Farr revisou uma falta de Milinkovic sobre Taremi. O mesmo avançado português da marca de grande penalidade bate Strakosha. Na 47ª ocasião, o Porto deu tanto com Pepe que quase encontrou o espelho da baliza. A Lazio contra-atacou com Luis Alberto, mas o espanhol ruge de uma excelente posição dentro da área. Aos 55, o Porto é visto novamente com Otavio e Vitinha (um chute torto) chamando Strakosha para uma dupla entrada. O albanês supera os 68 com um remate de Galeno, mas à medida que o trabalho prossegue tem de se render ao remate da equipa de Uribe que surge no final da bela triangulação da equipa portuguesa. Em outros anos 80 belas bolas para Luis Alberto, mas a bola saiu um pouco demais o que dá a ilusão de um gol. Novamente o espanhol com um pescoço do lado de fora captura a interseção dos postes. A 10 biancaceleste chega sempre perto de marcar, com o guarda-redes a escorregar, Bruno Costa sacrifica-se e defende o golo português desprotegido. O guarda-redes do Porto teve sorte pouco depois, ao defender um livre de Immobile. No dia 94, a Lazio encurtou a distância com Cataldi, que empurrou a bola para a rede depois que Immobile acertou a trave.

Placar e boletins

Lazio (4-3-3): Strakosha 7; Marusic 6, Luiz Felipe 6, Patric 6, Radu 6,5 (de 54′ Hysaj 5); Leva 6 (de 54 Cataldi 6,5) Luis Alberto 6,5 Milinkovic-Savic 5; Pedro 6 (de 71′ Moro 6), Felipe Anderson 6,5; Propriedade 7.5. Treinador: Sarri 6.

Porto (4-2-3-1): Dr. Costa 5; B – seu custo é de 6,5; Bebê 5, Mpemba 6, Zedo 5,5; Uribe 7, Vitinha 6,5 ​​(de 78′ Grujic sv); Otávio 5,5, Taremi 7,5 (de 78′ Evanilson sv), Pepê 5,5 (de 69′ João Mário 5,5); Martinez 6 (de 56′ Galeno 6, 5). Todos.: Conceição 6.5.

Artilheiros: 19′ Firme (esquerda), 94′ Cataldi (esquerda); plataforma de 30′. Taremi (terra), 68′ Oribe (terra)

Reservados: Rado (esquerda), Cataldi (esquerda), Patrick (esquerda), Luis Alberto (esquerda); Zedo (f), Otávio (f)

Árbitro: Avtekin (GER)

picos e fracassos Biancocelesti

Recurso 7.5: Ele marcou três gols, mas dois gols foram anulados por impedimento, e o gol de Cataldi foi favorável. Com ele, a Lazio é outro time. Quem sabe foi no Porto.

Strakusha 7: Mais uma vez provar que você é o proprietário. Através de três grandes intervenções, a Lazio mantém a partida até o final.

Luís Alberto 6.5: Pés quentes para o espanhol, que não encontra o gol, exceto por um pouco de sorte. Belo tiro que parou de postar.

Milinkovic-Savic 5: Parece menos óbvio do que o normal com muito poucas bolas perdidas. É ele quem comete o erro que coloca o Porto de volta na corrida.