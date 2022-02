Relatório de Pesquisa – Parte Um: Não uma Ciência, mas uma Doutrina

Resumo do artigo A principal crítica à política não estava no relatório da OVV. Como os maus cientistas lidam com a ciência.

Leia o artigo completo: Relatório de Pesquisa, Parte 1: Nenhuma ciência, mas doutrinas

tempo de leitura: 6 Minutos

O que não é mencionado no relatório OVV

Apesar Relatório do Conselho de Segurança Holandês Desde a última quarta-feira, que diz respeito apenas à Parte 1 (até setembro de 2020), acredito – depois de ler o texto – que as Partes 2 e 3 também não abordarão o principal problema desta crise.

Embora afirmem o contrário, os membros do RIVM/Van Dissel e da Organização Mundial do Comércio fizeram tudo menos etologia.

Partiram de velhos dogmas, aprenderam poucas pesquisas novas, não agiram com transparência e não deixaram espaço para debate. Os dados não foram usados ​​para obter e compartilhar insights, mas foram principalmente uma ferramenta para comprovar o local escolhido.

O fato de Jaap van Diesel estar no centro de toda essa operação, usando muitos dos chapéus duplos descritos no relatório, reforçou o exposto. Não apenas por causa da posição em que acabou, mas também por causa das más escolhas do governo, diz o relatório. Ele não se tornou um conselheiro do governo, que tomou uma decisão com base em seu conselho (conforme dado pelo Conselho de Administração da OMC) e outros conselhos. Não, ele se tornou primeiro-ministro.

A opinião do OMP foi vinculativa e, no máximo, foram feitos ajustes marginais.

E se você olhar atentamente para a forma como a OMT opera e ouvir os membros da OMT na mídia (e eles muitas vezes estiveram lá), foi Van Dissel quem tomou as decisões e seu conselho foi principalmente por escrito. Se necessário, eles são modificados ou complementados pelos desejos do ministério ao qual já pertencem.

A teimosia de Van Diesel

O fato de apenas uma pessoa acabar nessa posição é altamente indesejável, como o relatório da OVV às vezes descreve quase literalmente. Mas havia também um traço no caráter de Van Dissel que exacerbou muito tudo isso: sua teimosia.

Definitivamente, não é uma pena se você ainda estiver olhando para os primeiros meses e estiver em algum tipo de piloto automático. O que você aprendeu no passado, combinado com informações da Organização Mundial da Saúde, permite que você faça escolhas que eles atualmente, em sã consciência, acreditam serem as melhores opções nas circunstâncias.

Em seguida, responde a perguntas de parlamentares, que às vezes criticam ou trazem informações do exterior (as perguntas foram feitas várias vezes, que se baseiam em informações retiradas de artigos deste site).

Respostas indicando que você não tem conhecimento dessa nova informação ou que acredita que ela não se encaixa no conselho que você deu.

Como mencionado, isso ainda é compreensível e aceitável nos primeiros meses.

Mas com mais e mais informações disponíveis sobre as coisas funcionando de forma diferente do que você pensava, você está em uma importante encruzilhada.

Você aceita novas informações e muda sua abordagem e chama isso de “intuição avançada”? Ou você escolhe manter sua antiga posição. (E provavelmente pequenos passos invisíveis para tomar uma direção diferente)?

Infelizmente, Van Dissel sempre optou por manter o velho e ignorar ou negar o novo.

Isso se deve em parte ao fato de que, conforme mencionado, os dados não foram usados ​​para aprendizado e troca de informações, mas para apoiar a política escolhida.

Essa combinação letal se reflete claramente nos modelos Wallinga, com cenários extremamente sombrios e poucas chances de investigação. Mas eles formaram a base para intervenções resolutas do governo a conselho da própria equipe de gerenciamento de operações.

Não vou repetir aqui algumas partes antigas do nosso site, mas vou fazer um resumo, para que as pessoas saibam rapidamente que essa era a real realidade, ou seja, com base na análise de dados internacionais e importantes estudos realizados no exterior. Mas como essas análises e estudos não se encaixavam na abordagem escolhida e nas interpretações oferecidas, eles se recusaram a usar essas informações novas e relevantes. Algo que um mundo bom deveria fazer.

E o triste é que muitos estudiosos, que já sabem o contrário, não inventaram isso, porque queriam seguir o caminho estabelecido. e/ou porque as pessoas tinham medo das consequências de sua situação.

Devido ao fato de que mesmo a grande mídia não fez muito com esse novo conhecido, membros de Van Dijel, Walinga e da OMC receberam muito poucas perguntas importantes.

o sumário

Concluirei com uma declaração de conhecimento crítico coletado em janeiro de 2020 que não foi ou não foi incluído em retrospectiva por Van Dissel/OMT. Não finja ser perfeito. Eu sempre acrescento quando este ponto se tornou tão óbvio que poderia ter sido incluído na política/abordagem.

O vírus causa consequências graves principalmente para os idosos e, novamente, especialmente se as pessoas tiverem outras ‘comorbidades’ (março/abril de 2020)

A taxa de mortalidade para os infectados é muito menor que 0,5% e muito menor do que se pensava anteriormente (abril de 2020)

Propagação do vírus principalmente por via aérea (abril/maio de 2020)

A propagação do vírus está apenas passando (abril/maio de 2020)

A propagação do vírus no exterior é quase inexistente (abril/maio 2020)

Eventos difusos são os principais causadores de infecção (maio/junho de 2020)

O vírus vive muito tempo em ambientes fechados com muito pouca ventilação e/ou um nível de umidade muito baixo (maio/junho de 2020)

A extensão dos sintomas que uma pessoa tem está relacionada às doses virais que ela toma (maio/junho de 2020)

Existem muitos medicamentos existentes que podem ser utilizados com efeito positivo no início do tratamento (abril/junho de 2020)

Um alto nível de vitamina D protege melhor contra infecções e doenças do que um nível mais baixo (verão 2020)

Testes de PCR, especialmente tomografias computadorizadas de alto valor, fornecem muitos resultados positivos para pessoas que não podem mais infectar outras (verão de 2020)

Infecções anteriores fornecem boa proteção contra novas variantes (outono de 2020). Em Omikron é menos por sinal

O monitoramento próximo do nível de saturação de oxigênio da atenção primária é uma boa abordagem para obter menos pacientes no hospital (outono de 2020)

Esse padrão continuou até 2021, quando as vacinações começaram:

Houve mais efeitos negativos da vacinação do que se pensava inicialmente. Isso é particularmente verdadeiro na área de coagulação do sangue e doenças cardíacas (que eram mais comuns em adultos jovens) (primavera de 2021)

O efeito da vacinação para prevenir a infecção diminui rapidamente. Uma pessoa que resiste a contrair uma doença grave fica mais tempo (primavera de 2021), mas também é limitada

Para os jovens, o risco das consequências da infecção é que a vacinação não é a escolha certa para eles (outono de 2021). Este pode ser o caso (particularmente com Omikron) para grupos etários mais velhos.

A infecção anterior protege melhor do que a vacinação (primavera de 2021)

Com injeções de reforço, a proteção pode ser aumentada novamente, mas por um período mais curto (outono 2021)

A permissão de entrada Corona, onde os vacinadores não precisam ser testados (ou seja, com 3G e 2G), dá uma falsa sensação de segurança, porque os vacinadores podem transmitir a infecção a outras pessoas (agosto/setembro de 2021)

E nos últimos meses demorou um pouco para chegar aos geradores/modelos de formulário RIVM:

Omicron é significativamente menos prejudicial

Omicron não leva a um aumento significativo no número de pacientes em unidades de terapia intensiva

Pacientes com Omikron permanecem no hospital por menos tempo, em média

Embora o número de infecções cresça inicialmente a uma taxa exponencial sem precedentes, também atinge o pico muito rapidamente, seguido por um rápido declínio

A rápida disseminação do Omikron também melhora rapidamente a imunidade entre a população

Procedimentos para reduzir o número de infecções omicron dificilmente ou não funcionam. É justamente por causa desse alto grau de contágio que as pessoas entram em contato com o vírus em muitos lugares

Muito do acima foi reconhecido apenas tardiamente ou não foi reconhecido por Van Dissel/RIVM/OMT e, portanto, o efeito das medidas foi – muito menor – do que o sugerido, assumindo que tiveram algum efeito. Eles também tomaram regularmente medidas desnecessárias e tiveram um efeito muito mais negativo do que produziram.

calendário dos acadêmicos

Duvido que este argumento termine nas Partes 2 e 3 do Relatório OVV. É claro que as pessoas falarão sobre vacinas mal regulamentadas na primeira vez e no momento em que começarem a aumentar.

Embora este seja certamente o caso, a razão também está no fato de que as pessoas não queriam aprender muito, se não muito, com novas descobertas e experiências no exterior.

Seria ótimo se cientistas holandeses, fora da abordagem OVV, pudessem avaliar o acima. Eles também estão tentando determinar como os cientistas, embora saibam e pensem de maneira diferente, podem manter a boca fechada. Como é possível que aqueles que abriram pelo menos se desviaram de seu curso.

Só assim podemos reduzir a possibilidade de a mesma coisa acontecer na próxima vez.

Nunca na minha vida ouvi tantas declarações enganosas que eles me pediram para estar ciente.

Até que isso aconteça lá, temos que continuar fazendo isso. Continue nos apoiando Doação acidental (pequena).