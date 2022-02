Quase todos os produtos químicos são prejudiciais ao planeta

Pesquisadores da ETH Zürich calcularam o impacto ambiental pela primeira vez facto Desde a produção de produtos químicos (ingredientes de perfumes, pesticidas, fertilizantes…), considerando não só as emissões poluentes, mas também o impacto direto nos recursos do planeta, como o consumo de água ou a acidificação dos oceanos. “Nosso método compara os recursos que os produtos químicos consomem com o orçamento ambiental do nosso planeta”, explica Gonzalo Guillen Gosalbez, coordenador Um estudo publicado na Green Chemistry.

Os resultados são decepcionantes: mais de 99% dos 492 materiais analisados ​​não são ambientalmente sustentáveis. Sua produção, muitas vezes a partir de matérias-primas fósseis, consome mais recursos naturais do que a Terra pode fornecer a longo prazo.

Não apenas emissões. A sustentabilidade geralmente é calculada levando em consideração a pegada ecológica de toda a vida útil de um determinado produto, desde a produção até o descarte: no entanto, os pesquisadores observam que essa abordagem não permitirá uma avaliação de seu impacto global no ecossistema natural. Javier Pérez Ramírez, um dos autores, destaca que “as mudanças climáticas não são o único aspecto que precisa ser levado em conta”: “Se focarmos apenas em soluções voltadas para a redução das emissões de dióxido de carbono, podemos acabar deslocando a carga ambiental a outras categorias, causando danos colaterais.”

O que realmente consideramos soluções Cor verde Nem sempre: os biocombustíveis como os derivados do milho ou da madeira, por exemplo, emitem muito menos dióxido de carbono do que os combustíveis fósseis, mas fazem uso extensivo de terra, água e fertilizantes para produzir a biomassa necessária. Por isso, os pesquisadores decidiram levar em conta não apenas as emissões poluentes, mas também limites planetáriosum conceito que inclui todos os processos que ocorrem dentro do "Sistema Terrestre", e que traça um quadro no qual devemos permanecer, com nossas ações, para não sobrecarregar o planeta e colocar em risco os habitats e a biodiversidade.