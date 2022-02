Putin reconhece Donbass. Kiev exige a imposição de penalidades severas. Draghi: “Uma violação inaceitável da soberania” – o mundo

Kiev Ela diz que está confiante e pronta para se defender após uma decisão moscas Reconhecer a independência das repúblicas separatistas em Donetsk E a Lugansk e enviar tropas para Donbass Com vista, é a versão do Kremlin, “uma garantia de paz”. Enquanto o parlamento de Lugansk aprova unanimemente o acordo com Moscou, a Ucrânia garante que suas fronteiras não mudarão, porque nem uma única parte do país será vendida: “Teremos perdas, mas venceremos”, disse o ministro da Defesa aos soldados. . Kiev condena o assassinato de dois de seus soldados em bombardeios, mas Luhansk também fala sobre as violações do cessar-fogo pelo lado ucraniano. De acordo com Moscou, as autoridades ucranianas colocaram 120.000 soldados na linha de contato. Alerta da ONU

12.26 A União Européia está prestes a adotar sanções “amplas e fortes” contra a Rússia depois de reconhecer as repúblicas separatistas de Donbas. Assim disse o chanceler alemão Olaf Schulz.

12h19 O chanceler alemão Olaf Schulz pediu esforços diplomáticos para “evitar uma catástrofe” na Ucrânia, enfatizando que a diplomacia é “crucial”. Ele acrescentou que pode haver “outras sanções” contra a Rússia.

12.15 A aprovação do primeiro pacote de sanções pelos embaixadores da União Europeia, como é conhecido, inclui a proibição de importações e exportações de entidades separatistas ucranianas semelhante ao que foi feito anteriormente para a Crimeia, e sua inclusão na lista negra de nomes. e entidades (políticos, militares, atores econômicos, defensores de mecanismos de desinformação), bem como quaisquer outras personalidades entre os líderes das forças de “manutenção da paz” russas e líderes das repúblicas separatistas. A luz verde – que não é oficial no momento, mas é em princípio – também diz respeito ao não reconhecimento de passaportes russos emitidos para cidadãos das duas entidades.

12.10 A Alemanha suspendeu a licença do gasoduto Nord Stream 2. O anúncio foi feito pelo chanceler Olaf Schulz.

12.03 A Rússia reconhece as repúblicas ucranianas separatistas dentro das fronteiras atuais. Isso foi afirmado pelo ministro das Relações Exteriores Sergei Lavrov, conforme relatado pela Interfax.

11h40 A câmara baixa do parlamento russo (Duma) aprovou o Tratado de Amizade, Cooperação e Assistência Mútua assinado entre o Kremlin e as duas repúblicas separatistas ucranianas.

11.12 “Estou em contato constante com os aliados para encontrar uma solução pacífica para a crise e evitar a guerra no coração da Europa. O caminho do diálogo continua necessário, mas já estamos definindo no âmbito da União Europeia medidas e sanções contra a Rússia.” Até o primeiro-ministro Mario Draghi Em seu discurso de abertura na posse de Franco Frattini no Conselho de Estado sobre a crise na Ucrânia.

11.09 “Antes de mais nada, gostaria de expressar mais sentença firme A decisão do governo russo de reconhecer a região separatista de Donbass. Está localizado em torno de um Uma violação inaceitável da soberania O primeiro-ministro disse que a democracia e a integridade territorial da Ucrânia ” Mario Draghi Em seu discurso de abertura por ocasião da posse de Franco Frattini no Conselho de Estado.

10.26 Cerca de 90.000 moradores das autoproclamadas Repúblicas Populares de Lugansk e Donetsk entraram na região de Rostov da Rússia e outros estão a caminho: informou o Escritório Regional de Rostov do Ministério de Emergências da Rússia. Relatórios de interfax.

9,43 A “primeira rodada de sanções econômicas britânicas contra a Rússia” foi anunciada hoje. Isso foi afirmado pelo primeiro-ministro britânico Boris Johnson, alertando que Vladimir Putin estava determinado a ter uma “invasão total da Ucrânia”. A informação foi divulgada pela mídia internacional.

9,35 O Parlamento da República Popular de Lugansk ratificou hoje o Acordo de Amizade, Cooperação e Assistência Mútua com a Rússia: isso foi relatado por um jornalista da agência russa TASS presente na sessão. A ratificação foi aprovada por unanimidade por 46 parlamentares dos 46 que compareceram ao plenário extraordinário. A primeira leitura foi imediatamente seguida pela segunda e última leitura.

9,29 “Continuamos confiantes e calmos. Estamos prontos e capazes de defender a nós mesmos e nossa soberania.” O ministro da Defesa ucraniano, Oleksiy Reznikov, escreveu no Twitter após a decisão de Moscou de reconhecer a independência de Donbass. Ação reconhecida pelo Kremlin de agressão contra a Ucrânia.

9.02 “Hoje ao meio-dia adotaremos as primeiras sanções” contra Moscou. Isto foi afirmado pelo Alto Representante para a Política Externa da União Europeia, Josep Borrell, à sua chegada a Paris no Fórum de Cooperação Indo-Pacífico. Borrell anunciou que um “conselho informal de relações exteriores será realizado após este fórum”, dizendo ter “certeza de uma votação unânime” dos Estados membros. Ao mesmo tempo, a reunião dos embaixadores dos 27 estados membros começará às 9h30 em Bruxelas, e o arquivo de sanções estará na mesa após o reconhecimento por Moscou das regiões separatistas de Donetsk e Luhansk.

8,35 Dois soldados ucranianos foram mortos no bombardeio de ontem à noite e 12 outros ficaram feridos: Operação Forças Conjuntas do Ministério da Defesa da Ucrânia anunciou em um relatório publicado esta manhã. O Guardian noticiou. O documento observa que a Ucrânia registrou 84 violações do cessar-fogo nas últimas 24 horas por forças apoiadas pela Rússia, 64 delas com armas proibidas pelos acordos de Minsk.

7.19 O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, ainda está pronto para se reunir com o secretário de Estado dos EUA, Anthony Blinkin, após a decisão do presidente russo, Vladimir Putin, de enviar tropas para as duas regiões separatistas ucranianas: anunciou a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria Zakharova. “Mesmo nos momentos mais difíceis… dizemos… que estamos prontos para as negociações”, disse Zakharova em comentários transmitidos no YouTube. Como se sabe, uma reunião entre Blinken e Lavrov está marcada para quinta-feira em Genebra.

3.11 “As próximas horas e dias serão críticos. O risco de um grande conflito é real e deve ser evitado a todo custo.” A afirmação foi feita pela vice-ministra para Assuntos Políticos da ONU, Rosemary DiCarlo, na reunião de emergência do Conselho de Segurança sobre a Ucrânia, destacando o “compromisso total do secretário-geral em trabalhar para uma solução diplomática para a crise atual”. Ele acrescentou: “Nós também lamentamos – e acrescentamos – a ordem de enviar forças russas no leste da Ucrânia, conforme declarado na ‘missão de paz'”.