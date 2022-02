Putin enviou o exército russo para a Ucrânia – Corriere.it

para Fabrizio Dragosi

O presidente russo, tendo reconhecido as repúblicas independentes de Donbass, ordenou que seu exército entrasse em seu território na noite de segunda-feira, 21 de fevereiro, para garantir a paz.

Presidente russo Presidente russo Vladimir PutinE a depois de Reconhecer a independência dos separatistas do Donbass

Ele ordenou que seu exército entrasse As repúblicas separatistas pró-russas de Lugansk e Donetsk para manter a paz. Com esta decisão, de fato, a Rússia decidiu Enviando suas tropas para a Ucrânia: um passo que o Ocidente tenta evitar há semanas. Os Estados Unidos e a União Europeia condenaram

Por decisão da Rússia e anunciada Penalidades. Uma reunião do Conselho de Segurança da ONU foi realizada ontem à noite. Não está claro se as forças de Moscou se limitarão a entrar nas terras atualmente controladas pelas duas repúblicas, ou tentarão conquistar aquelas que as próprias repúblicas afirmam possuir: neste segundo caso, enfrentaremos Invasão em larga escala da Ucrânia pela Rússia.



Quando são três da manhã na Itália, o Conselho de Segurança da ONU se reúne com urgência: as próximas horas e dias serão decisivos. Rosemary DiCarlo, subsecretária de Estado para Assuntos Políticos das Nações Unidas, diz que o risco de um grande conflito é real e deve ser evitado a todo custo. Assegurar o total compromisso do Secretário-Geral de trabalhar para uma solução diplomática para a crise atual. Lamentamos também – acrescentou – a ordem de destacamento de forças russas no leste da Ucrânia, conforme declarado na missão de paz. Vladimir Putin está testando a ordem internacional e nossa determinação para ver até onde ele pode nos levar, disse a embaixadora dos EUA nas Nações Unidas, Linda Thomas Greenfield, durante a reunião de emergência do Conselho de Segurança sobre a Ucrânia.. Um ataque à Ucrânia é um ataque à soberania de cada Estado-membro da ONU e à Carta da ONU, e terá consequências rápidas e perigosas – continuou – Os Estados Unidos continuam acreditando na diplomacia como o único lugar para resolver as diferenças com responsabilidade.

Ao reconhecer os rebeldes, a Rússia violou a soberania da Ucrânia. Mas não temos medo de ninguém: não vamos desistir de um pedaço do nosso país, como declara o presidente ucraniano Zelensky . Em seguida, uma transmissão ao vivo na TV: Esperamos um claro apoio do Ocidente contra a Rússia. READ "Sentiremos saudades" - Libero Quotidiano

Putin anunciou ao vivo na noite de segunda-feira, 21 de fevereiro de 2022 Reconhecimento da independência das repúblicas separatistas de Lugansk e Donetsk.

imediatamente depois O presidente dos EUA, Joe Biden, assinou uma ordem executiva que proíbe novos investimentose atividades comerciais e financeiras no Donbass, bem como a proibição de importações da região para os Estados Unidos. Isso foi afirmado pela Casa Branca, depois que Putin reconheceu os separatistas do leste da Ucrânia. Esta é a primeira medida de sanções que será exacerbada diante de novos passos do governo russo

.

Uma cúpula entre o presidente Biden e o presidente russo Putin é improvável, segundo o jornal britânico The Guardian, citando um alto funcionário do governo dos EUA CNN.

Enquanto isso, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson está considerando enviar outras armas para a Ucrânia. Downing Street sabe disso O Reino Unido explorará o envio de apoio de defesa adicional, tendo enviado um carregamento de mísseis antitanque de curto alcance no mês passado para reforçar as defesas do país..

Fontes diplomáticas das Nações Unidas confirmaram que Uma reunião urgente do Conselho de Segurança sobre a Ucrânia será realizada esta noite às 21h, horário local, 3h, horário italiano. Enquanto FuncionáriosA Embaixada dos EUA na Ucrânia foi condenada a evacuar o país. Autoridades que se mudaram para Lviv nos últimos dias estão se mudando para a Polônia, de acordo com um correspondente do Twitter. Bloomberg.

————————————————– ————————-

Putin anunciou ao vivo ontem à noite o reconhecimento da independência das repúblicas separatistas de Luhansk e Donetsk. Imediatamente depois disso, o decreto relativo foi assinado com dois tratados de cooperação, incluindo militares, e durante a noite os primeiros veículos blindados russos entraram em Donetsk. Oficialmente como mantenedores da paz (mesmo em ônibus pintados de branco como os que a ONU enviou para zonas de guerra). Isso porque a intervenção russa está expressamente prevista no decreto. Passos irreversíveis que parecem fechar a porta para tentativas de mediação iniciadas pelos principais líderes europeus, Macron, Schultz e o próprio Draghi. Com a Ucrânia, país cuja legitimidade histórica o presidente russo negou como entidade estatal, não há mais diálogo. READ Kamala Harris da América está frustrada: "Estou acostumada a vencer, não a julgar"

Não depois da guerra, mas aprox. Se Kiev reagiu minimamente à decisão do Kremlin, mais de cento e cinquenta mil homens foram equipados Com os mais recentes sistemas de guerra, eles estão prontos para sentir toda a sua força de impacto, muito além do Donbass. De qualquer forma, não está excluído que novos incidentes reais ou supostos na linha de frente entre separatistas e regulares do Donbass possam dar ao Lorde do Kremlin uma desculpa para empurrar suas forças além das linhas de demarcação das duas repúblicas.

As condições já foram criadas. Depois de semanas em que o Kremlin continua negando qualquer intenção de ataque às suas unidades, a situação mudou radicalmente nos últimos dias. Putin e seus asseclas começaram a insistir que a invasão ucraniana das duas repúblicas se aproximava, com a possibilidade de uma catástrofe humanitária. Mesmo que o presidente ucraniano Zelensky negue categoricamente essa possibilidade (e nem mesmo um louco moverá suas forças fracas com poderosas unidades do exército russo na fronteira), A narrativa do Kremlin e de toda a sua mídia controlada, direta ou indiretamente, legitimou um contra-movimento violento e destrutivo de Moscou.

mulheres e crianças Sem a situação objetiva que o exigia, foi decidido evacuar mulheres e crianças de Lugansk e Donetsk, além da mobilização geral. Mas apenas algumas dezenas de milhares de pessoas foram embora. Uma grande parte da população de língua russa não se mudou na área e parece haver mais evidências de que foi uma iniciativa de propaganda. A intervenção seria justificada pedindo ajuda aos dois estados soberanos que são oficialmente aliados graças ao tratado de ontem e o desejo de proteger centenas de milhares de russos (foram distribuídos mais de oitocentos mil passaportes de Moscou) Eles estão sujeitos à violência do exército ucraniano e milícias voluntárias, que durante meses foram retratados como herdeiros diretos daqueles grupos que em 1941 apoiaram o avanço das forças de Hitler em território soviético. A televisão e os jornais reproduzem brutalmente o mesmo cenário: os nazistas Zelensky estão prontos para atacar russos inocentes no Donbass.

Rússia sob fogo Para justificar a decisão de ontem, Putin falou por cerca de uma hora, argumentando que o Estado ucraniano é, na prática, uma ilusão. Ele disse que o Donbass foi praticamente anexado à força à Ucrânia pelos colaboradores de Lenin. Uma aula de história que visa reafirmar a centralidade da Rússia e relembrar todos os erros que sofreu ao longo dos anos. A começar pela paz assinada após a revolução de 1917, que foi a fonte de muitas das distorções atuais. Depois, o fim da União Soviética e a absurda dissolução da União Soviética, herdeira direta da Rússia Imperial. Nos últimos 30 anos, a Ucrânia sobreviveu graças à ajuda de seu estado irmão, com preços de energia subsidiados e muito mais: até 2013, apoiou US$ 250 bilhões. READ Julgamento de Bataclan Salah Abdeslam no tribunal: 'Eu era bom antes dos ataques'

Hoje o Estado nada mais será do que uma entidade a serviço dos americanos, liderada por governantes que pensavam apenas na riqueza. Da Ucrânia que a OTAN pode atacar a Rússia em um futuro próximo, com base na doutrina americana que justifica o uso do chamado primeiro ataque (ou seja, ataque primeiro). De Kharkiv, mísseis da OTAN podem chegar a Moscou em sete minutos. Com quatro vetores hipersônicos. Toda a Rússia europeia será atacada.

Putin supõe que o Ocidente acabará impondo novas e duras sanções, mas deixou claro que seu país poderá avançar de qualquer maneira e que responderá com as contramedidas apropriadas. Ele então alegou que as sanções anteriores haviam sido aprovadas sem qualquer motivo, como se o Ocidente não tivesse respondido à anexação unilateral da Crimeia e outras iniciativas de Moscou.

Antes do anúncio, a sessão do Conselho de Segurança foi totalmente transmitida pela televisão, durante a qual todos os seus alunos, crianças nas escolas, concordaram com a ideia de reconhecer a independência das repúblicas. O diplomata, Lavrov, chefes de inteligência e ministro da Defesa. Tudo bem. O diretor do Interior Kolokoltsev chegou a sugerir que as duas repúblicas deveriam ser expandidas para incluir todas as terras que são a parte administrativa das regiões de Lugansk e Donetsk. O que significa que as forças russas ajudarão os rebeldes a ocupar grandes áreas agora controladas por Kiev, incluindo o importante porto de Mariupol.

O artigo está sendo atualizado…