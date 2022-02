Putin e a lição de ‘Alpha Mouse’: a guerra não quer, mas os EUA e o Reino Unido estão brincando com fogo (porque as mãos queimadas não são deles)

Todos os currículos de Presidente russo Vladimir Putin Ele contém uma anedota de sua infância que descreve bem o personagem. Quando criança, morou em um dos miseráveis ​​conjuntos de habitação social espalhados por todo o paísUnião Soviética e emEuropa Oriental. Um dos poucos entretenimentos era pegar ratos que invadiram os prédios. O bebê Putin era especialmente bom em pegá-los porque entendia como sua psicologia funcionava quando percebiam que eram presas. Nas memórias daqueles anos há uma perseguição do rato, do rato grande, do rato indiscutível rato alfa. Putin diz que o que você não deve fazer para pegá-lo é prendê-lo, porque no momento em que ele sente que não tem saída, o rato se vira para você e o ataca.

Nem Joe Biden Nem Boris Johnson Eles nunca estiveram em uma situação semelhante, eles nunca jogaram um jogo de captura de ratos. Mas certamente eles deveriam apreciar essa anedota porque o que Putin diz é realmente verdade, um rato alfa ataca se estiver preso e sem rota de fuga. É isso que o Ocidente está fazendo hoje no confronto com Putin? Porque nesta fase deBoas notícias infinitas A invasão russa da Ucrânia parece ser apenas um objetivo Washington Ambos são forçados Rússia intervir e Trazendo a guerra de volta à Europa.

Antes de gastar algumas palavras sobre o perigo que representa retórica de personagens como Johnson E a Biden Representando a paz no velho continente, é bom reconsiderar as causas deste conflito. Comecemos em 1989, quando O Muro de Berlim caiu. O acordo não era empurrar a OTAN para o leste, mas o principal objetivo por trás dessa Após o colapso da União Soviética? Por que manter uma estrutura militar tão cara diante de uma ameaça comunismo soviético Quando isso estava desmoronando e todos tinham certeza de que a democracia tomaria seu lugar? no fundoUnião Européia Ele pode construir seu próprio dossel de proteção militar. Mas não foi assim, a entrada dos antigos países comunistas na União Europeia foi um serviço de entrada na OTAN, que se expandiu desde 1989.

Alguns países da Europa Oriental empurraram a OTAN para o leste, e entre eles Polônia, por algum tempo autor de uma revisão política e geográfica da história europeia. Resumindo: o futuro da Ucrânia, como o seu passado, não está nele Rússia, mas nos países da Europa Central, os países uniram forças com a OTAN e a União Europeia. De que países estamos falando? EslováquiaE a HungriaE a Lituânia especialmente Polônia. lá A Europa Central Ele tem isso invadiu a Europa Orientale as nações que sempre pertenceram a esta região que agora é uma pequena faixa de terra russa a oeste, absorveram Montes Urais.

Em 1999, com o objectivo de integração euro-atlântica, Polônia Ele começou a perseguir uma grande nova estratégia no Leste: garantir que as fronteiras ocidentais da União Européia e da OTAN não existissem mais ao longo de suas fronteiras orientais, retirando a União Européia e a OTAN. Ucrânia. As vantagens eram e ainda são Barato E a estratégicoA Polônia, juntamente com a Rússia, é o maior exportador de bens e serviços para a Ucrânia; A remoção da frente ocidental da Europa na Ucrânia é uma fonte de segurança para a Polônia. Por último, a entrada da Ucrânia na União Europeia abrirá um Varsóvia A tão esperada oportunidade de substituir um moscas como uma grande força na região.

Em 2008, Polôniajunto com Suéciapropôs uma Parceria Oriental entre a União Europeia e os seus vizinhos europeus, uma cooperação que serviu de precursor para a adesão à União UcrâniaE a MoldáviaE a Bielorrússia (embora comentado posteriormente), AzerbaijãoE a Geórgia E a Armênia. Os principais países da União Europeia, como França E a Alemanhamostraram-se relutantes em seguir a iniciativa, Para não perturbar o KremlinO que, claro, viu no acordo a tentativa da União Europeia de criar uma nova esfera de influência no Oriente.

Mas eles não pararam o processo polarização Ucrânia. Onde, Milhões de ucranianos emigraram no Polônia Tanto que hoje eles são uma parte difundida do tecido da sociedade polonesa. A Ucrânia também se tornou o país mais dependente da Europa das remessas de migrantes Recurso principal dos migrantes da economia do país.

Observando as ameaças de interferência e retaliação nas últimas semanas, parece que de fato A entrada da Ucrânia no Garoto E isso já aconteceu na União Europeia, afinal nós À beira de uma intervenção armada da OTAN Defender um país do qual não faz parte. A disputa gira em torno da possibilidade de a Ucrânia aderir à OTAN, cabendo lembrar que não tem nada a ver com a defesa de um de seus membros.

A melhor solução, dada a realidade geopolítica da região, que, ao contrário do que afirmam os polacos, não pertence à Europa Central mas sim à Europa de Leste, é assegurar A neutralidade da Ucrâniaproteja isso Consequência entre União Européia E a Garoto mão e Rússia Por outro lado. Esta solução neutralizaria Putin e daria sua solução A psicologia do rato alfa Diretor. Por que Rússia uma Guerra com um grande importador fora de sua energia Ele não quer fazer isso Mas ela não está disposta a permitir isso Garoto coloque o seu mísseis para 800 km de Moscou.

E chegamos a líderes anglo-saxões. Tanto Biden quanto Johnson estão brincando com fogo pensando que não vão queimar as mãos. intervenção armada em Ucrânia Ele se transformará instantaneamente em Uma guerra por procuração. a razão? Para uma porcentagem da população pró-russa ou nascida na Rússia, forças da OTAN Eles não serão libertados, mas conquistadores. Neste ponto, vamos reviver os horrores Kosovosão deAfeganistão ou de Síria. Só desta vez Rato alfa Vladimir Putin Ele pode decidir que é hora de se voltar contra aqueles que o perseguem há anos. É melhor não pensar nas consequências e esperar por isso Macron Encontre a mediação certa.