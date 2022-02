PS5 e Xbox Series X | S, as vendas foram praticamente iguais no Japão em fevereiro de 2022 – Nerd4.life

PS5 E a Xbox Série X | s registro As vendas são quase iguais no Japão Durante a segunda semana de fevereiro de 2022: De acordo com pesquisas da revista Famitsu, 6.418 consoles PlayStation 5 e 5955 foram colocados entre o Xbox Series X e o Xbox Series S.

É claro que a conhecida crise dos semicondutores e seu consequente peso afetam esses números Disponibilidade limitada Dos consoles que atingiram particularmente a Sony, mas sendo o mercado japonês, esse é um resultado incomum para a plataforma da Microsoft.

Sabemos que a história entre o Xbox e o Japão é um caso de amor longo e não correspondido e, apesar dos esforços de Phil Spencer, parece que os usuários não querem aceitarSistema Xbox.

Nas próximas semanas, graças ao reabastecimento PlayStation 5certamente o equilíbrio será restabelecido e retornaremos ao estado em que a relação entre os dois controladores é mais ou menos de dez para um.

No entanto, não há dúvida de que problemas com componentes e linhas de produtos podem, neste momento, permitir que a Redmond House vença. Cotas de novos usuários Mesmo em um mercado difícil como o mercado japonês.