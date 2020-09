Pensando no bem-estar e na saúde mental dos profissionais de saúde na pandemia, o Serviço de Psicologia Aplicada da UniNorte – Centro Universitário do Norte iniciou uma campanha de suporte psicológico para os trabalhadores que estiveram ou estão na linha de frente do combate ao Covid-19. Para participar, os interessados devem entrar em contato pelo telefone da Clínica: (92) 3212-5169.

O atendimento será realizado pelos alunos finalistas do curso de Psicologia da instituição, supervisionados pelos professores psicólogos. Serão oferecidos serviços de acolhimento, aconselhamento, psicodiagnóstico, psicoterapia individual, entre outros.

“Sabemos que a pandemia abalou a saúde mental da população como um todo, em especial dos profissionais de saúde que tiveram que lidar com longas horas de trabalho, novas práticas profissionais, perdas, medo, incerteza. Nosso objetivo é cuidar desses trabalhadores que cuidaram e cuidam de tantas vidas nesse momento tão desafiador para todos”, disse a responsável técnica pela clínica de psicologia da UniNorte, Janete Souza.

A clínica está localizada na Unidade 15 da UniNorte, na Avenida Getúlio Vargas, 730, Centro. O horário de funcionamento é das 8h às 20h. Para ser atendido, é necessário fazer agendamento prévio pelo telefone da clínica.