Professor Stripoli e a Ciência em Tempo de Pandemia / Cesena / Pátria

As aulas do curso continuam “A Era da Incerteza” promovido Centro Cultural Campo della Stella Para alunos e professores.

quinta-feira 24 de fevereiro Às 11h30 foi a vez do biólogo Pierluigi Stripoli Sobre “Causa, Certeza e Método Científico na Era da Pandemia”. Strippoli é Professor de Biologia Aplicada no Departamento de Histologia, Embriologia e Biologia Aplicada daUniversidade de Bolonha. Realizou pesquisas com o objetivo de estudar o genoma humano e o cromossomo 21 triplicado na síndrome de Down, desenvolveu e utilizou métodos de análise bioinformática, genômica e pós-genômica a fim de identificar novas possibilidades de tratamento para esta forma de trissomia. Ele mostrará aos alunos as modificações contidas em um arquivo método científico Ele assumiu em sua pesquisa em uma época em que a referência à ciência ganhava tão alto valor.

O centro cultural diz que o curso vai acabar 4 de marçoQuando foi um historiador da arte Madalena Mongera Ele falará sobre “Construindo na Era da Incerteza: O canteiro de obras da Sagrada Família”.

As aulas da plataforma podem ser usadas para turmas, professores e particulares que reservarem em [email protected] e ao vivo fluxo no canal YouTube Do Campo della Stella.