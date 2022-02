Princípio de Arquimedes – La Spezia

Dario Lanzardo com o livro, 2006 (Arquivo de fotos da família Lanzardo)

Do pesadelo da barriga do navio à terra da salvação

Hoje estarei escrevendo sobre um romance, graphic novel, exposição. Mas antes de tudo vou falar sobre a vida que se torna tudo isso. O título é “Princípio de Arquimedes”.

Originalmente há o romance, escrito por Dario Lanzardo em 2006, um dos maiores de La Spezia emigrou para Turim, onde se tornou escritor interessado em economia, sociologia e política, e depois fotógrafo. Ele já era fotógrafo quando menino em sua cidade natal. Em meados da década de 1950, ele publicou inúmeras fotos de diferentes aspectos da vida da cidade na coluna “De olho na cidade” na História de La Spezia do “Nuvo Corriere” em Florença, dirigido por Romano Bellenci.

O Princípio de Arquimedes é um bom livro que você pode ler de uma só vez. Ele fala – Edward Massey escreveu quando saiu do armário – “com uma originalidade de linguagem e ‘verdade’ que você raramente encontra em muitas obras de escritores profissionais”.

O texto está escrito na inscrição: “Um navio afundado na água do mar recebe um impulso para cima igual e oposto aos caprichos humanos que o puxam para o fundo”. Dario explica o princípio de Arquimedes contando-lhe como ele aprendeu a nadar: como aconteceu com muitos de nós. Para mim em Lerici, pelos meus pais, num barco ao largo. A Dario e seu irmão também, por um pescador cuja mãe o havia confiado. O pescador contou às duas crianças sobre o princípio de Arquimedes, que impulsiona todos aqueles que se afogam na água. “É uma força amiga como uma mão que te levanta se você não tem medo”, acrescentou.

A chave para a leitura do livro encontra-se nas inscrições e no princípio de Arquimedes. A história contada é aquela, com uma forte componente autobiográfica, da primeira viagem de um estudante formal que acabara de sair do Instituto Naval no naufrágio do Liberty, relíquia da Segunda Guerra Mundial. Muitos desses navios foram construídos às pressas pelos americanos, para serem usados ​​no transporte de tropas e armas. Em vez de ser demolida, quando a guerra terminou, foi comprada por armadores italianos sem escrúpulos para uso comercial. Eles foram explorados para o máximo lucro até o fim, sem sua manutenção, colocando em risco a tripulação, que trabalhava em condições miseráveis.

A viagem do romance é uma travessia do porto de Génova ao porto de Baltimore e volta, onde o mar aberto mal se vê, é sobretudo um pesadelo e perigo, na pequena cabana onde também entra a água ou no ventre de a sala de máquinas, onde acompanhado por David, o aluno oficial.

Massey escreve que o navio, com o odioso capitão, com a difícil busca de David pela amizade e solidariedade com outros marinheiros, com as náuseas, doenças e medos do jovem protagonista, é “uma alegoria de sua miserável viagem interior”, de sua chegada. À beira da morte e finalmente encontrando maturidade. O princípio de Arquimedes funcionou desta vez também: houve um impulso ascendente em direção à queda da salvação.

A eterna luta entre poder e liberdade. Dos difíceis cinquenta anos até agoraO

É por isso que o livro de Lanzardo é “um romance de amadurecimento”.

A alegoria é pessoal e interna e ao mesmo tempo social e política, como escreve Giovanni de Luna:

“O que o engajamento total dentro de mim produziu é a história do navio e da carga e a história do protagonista neste navio: este navio é mais do que uma metáfora, este navio é uma clara e tênue encarnação semi-plástica do que a Itália foi na década de 1950. Este navio é a representação mais simbolicamente efetiva do que foi a estratificação da Itália na década de 1950: do submundo onde os eixos das máquinas, a graxa, o óleo, os problemas, a calábria de fala severa, etc. até o tipo de império onde emerge a pessoa de um soberano absoluto Para este navio, o capitão, que come até na cantina separada por telas. É precisamente o que podemos imaginar na posição vertical como o mais óbvio e mais simbolicamente estratificação efetiva da classe que pode ser contada ou imaginada. , onde as hierarquias se separam, até certo ponto. Um ponto porque o capitão não Ele come com os oficiais, mas a discussão se abre, há um ginásio para a democracia, para o confronto, onde o jovem Davide faz seus primeiros testes do que significa estar na oposição, pensar diferente. Esses dois espaços, o espaço da liberdade e o espaço da hierarquia e da disciplina, representam um ginásio excepcionalmente simbólico. Porque em algum momento esse navio transcende o caminho de David para realmente se tornar uma metáfora para a Itália na década de 1950. É claro que a atmosfera dos anos cinqüenta estava no lugar, no navio da liberdade, um navio de guerra, e depois navios reciclados como navios mercantes, como mercadorias, lá nas ruínas da Itália: em suma, idéias materiais, ruínas, ruínas, vestígios de guerra por toda parte; Mas sobretudo há a Itália que herdou do fascismo não tantas reformas políticas – o sistema claramente já não existe – e não tantas coisas que são frequentemente enfatizadas: por exemplo, que o Estado permaneceu praticamente intacto, o judiciário, os carabinieri , E todo o aparato do fascismo permaneceu no estado republicano – mas herdou o princípio hierárquico autoritário sobre o qual o fascismo se impôs.

Esta história nos faz dar vida aos difíceis anos cinquenta, mas em muitos aspectos é a história de todos os tempos, tudo menos o presente. Basta pensar em quanto trabalho é aproveitado hoje, mortes no trabalho e como as pessoas ainda trabalham hoje em muitos navios de cruzeiro.

Marco Daponte com o livro, 2019 (Foto de Arquivo Daponte)

De uma expressão para outra

Eu não li o Princípio de Arquimedes quando foi lançado. Eu era o prefeito, erroneamente encontrando tempo para ler toda a literatura que queria, e preferia livros de não-ficção… Li o livro recentemente graças a Marco Deponte, ilustrador, autor de quadrinhos e ilustrador que me convidou em Sestri Levante para visitar a galeria em janeiro. Linda galeria com fotos de Dario Lanzardo em uma viagem que ele fez como marinheiro assim que deixou o Nautico, da primavera de 1955 ao outono de 1956: Gênova – Norfolk e volta O navio era o Liberty Punta Amica e sua esposa Liliana me explicou que o carga era pó de carvão. Também na galeria estão as tabelas originais de graphic novels, desenhos e pinturas de D’Aponte inspirados em temas do mar, do navio e da viagem. Além do romance, também li a graphic novel, que foi publicada em 2011. Goffredo Fofi escreveu: “A próxima história mudou de um meio expressivo para outro, mantendo toda a sua poesia e sutileza. Suas inquietações”.

Uma LEICA e Gilan

Em 1944, Dario Lanzardo tinha dez anos – nasceu em 1934 em Millarina, na Via Michel Rossi, na divisa com Canaletto – e morava com os pais em Vosdinovo, para onde a família foi deslocada após os grandes atentados que atingiram a cidade . Seu pai era fotógrafo viajante e a renda da família dependia da preciosa Laika. O pai aconselhou a esposa que, não importa o que acontecesse, ele nunca deveria dar Laika a ninguém e por qualquer motivo. Poucos dias depois, ele é capturado pelos alemães durante uma prisão (ele então aventureiramente consegue escapar do trem que o leva a Mauthausen) e sua esposa se vê em uma posição difícil para cumprir as instruções do marido: proteger Laika a todo custo, enquanto isso ela acaba, Perfeitamente lacrada, no jardim, sob uma pilha de compostagem.

O comando alemão conhecia bem o fotógrafo e seu carro, e pouco tempo depois um oficial apareceu na casa de Lanzardo para pedir a extradição da Leica. A mãe resistiu o melhor que pôde, mas no final, sob a ameaça de uma metralhadora nivelada, ela teve que entregar a câmera.

Dario Lanzardo, mesmo sem Leica como pai, ele também – como vimos – tornou-se fotógrafo. Então ele parou e se dedicou a outros sentimentos. Ele, como David, começou a lutar contra uma autoridade desprovida de legitimidade. Em “Um mundo novo, uma esperança recém-nascida. Os anos sessenta em La Spezia e na província”, Liliana Guazo Lanzardo falou de seu amor juvenil, sua experiência compartilhada no círculo Crocchi Gramsci, na União Socialista Autônoma (um pequeno anti- grupo stalinista), e depois no PSI sobre os cargos do operário Raniero Panzeri, até sua mudança para Turim em 1959. Aqui trabalharam ao lado de Panzieri, que deixou o PSI e fundou a revista Quadirni Rossi, dedicando-se ao estudo da fábrica e lutas sociais.

Foi em Turim, em 1973, durante uma manifestação de ocupação de casa, que Dario Lanzardo conheceu um amigo que sugeriu que ele comprasse uma Leica de segunda mão idêntica para o pai (quem sabe, provavelmente a mesma), completa com filme e um tanto incerta origem. Quinze anos depois, com esta máquina Lanzardo retomou as suas atividades de fotógrafo, documentando com tanta precisão os confrontos de rua que não deixou de levar alguns bastões. Ele retratou as lutas trabalhistas da década de 1970 e a “Revolução dos Cravos” de 1975 em Portugal. A partir de 1980 dedicou-se inteiramente à fotografia e livros de fotografia, interessando-se pela região de Turim e também pela cultura jovem, arte contemporânea e coleção de filmes, experimentando também os contos de fadas ilustrados.

Leica retorna como protagonista em The Archimedes’ Principle, uma graphic novel (também em exibição).

David sempre o carrega consigo. Leica atua como uma característica definidora de toda a narrativa, como uma ponte entre duas gerações. É a ferramenta para uma visão de mundo que atesta, documenta e compreende melhor. D’Aponte vislumbra uma trama criativa que conclui a história com a descoberta do filme que os soldados de Franco em Ceuta, Marrocos, roubaram de David durante a navegação e o entregaram ao pai, que o cumprimentou no momento do desembarque. A jornada de Dario não terminou então, apenas começou a partir daí.