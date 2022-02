Preguiçoso para a convocação, Ibrahimovic ainda está fora

Milão No trabalho antes do jogo de sexta-feira às 18h30 vs. Udinese : Equipe de Stefano Pioli que quer confirmar o primeiro lugar na classificação liga E ele voltou a jogar imediatamente após o empate em Salerno, realizou uma sessão da manhã, onde foi visto pela primeira vez Marco Laztec .

AC Milan: Marco Lazitec no grupo, Ibrahimovic fora do grupo

O atacante sérvio, nascido em 2004, trabalhou pela primeira vez em um grupo desde sua chegada Milanilo Após um mês de várias sessões, o corpo técnico decidiu melhorar a sua condição física e atlética. O jogador pode ser convocado para o jogo A de sexta-feira San Siro. Ainda não há notícias de Zlatan Ibrahimovic, que tem uma tendinite de Aquiles e não treinou com a equipe: dificilmente estará disponível para a partida contra o Friuliano, e o alvo é o dérbi. Copa da Itália agendada para a próxima terça-feira.

Toda a administração esteve presente em Milanello

Eles também estiveram lá para apoiar a equipe no Carnago Sports Center Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frederic Massara. Os homens de Bewley tiveram uma sessão matinal, com aquecimento, exercícios técnicos e táticos e uma partida clássica. “Depois de ativar os músculos na academia – Ele lê a nota do clube – A equipa desceu ao campo baixo para continuar a trabalhar com alguns touros temáticos e, posteriormente, uma série de exercícios técnicos com silhuetas. O trabalho de posse de bola antecede a parte tática do treino de hoje e a partida em campo reduzido, que encerrou a sessão de hoje.”.