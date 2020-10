Não existe nenhuma decisão sobre a antecipação de férias escolares no atual período, conforme esclarecimentos da Prefeitura de Manaus, por meio de nota, após circulação de informação em grupos de aplicativo de mensagens instantâneas referente ao período do início da pandemia da Covid-19 em Manaus.

Ainda conforme a nota, a medida ocorreu na segunda quinzena de março deste ano, onde de fato ocorreu a decisão do prefeito Arthur Virgílio Neto de antecipar as férias escolares, previstas para o meio do ano.

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) reitera que as aulas na rede municipal de ensino continuam de forma remota, com atividades transmitidas pela TV aberta e pela internet, por meio do YouTube, com previsão de término para dezembro.

A prefeitura ressalta ainda que toda e qualquer informação recebida deve ser checada em fontes oficiais, antes de ser repassada.

Com informações da assessoria de imprensa