A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), alerta que é falsa uma mensagem que circula no WhatsApp sobre distribuição de cestas básicas pelos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), mediante preenchimento de formulário eletrônico.

A mensagem pede para as pessoas clicarem em um link e preencherem um formulário, a fim de receberem informações sobre local e horário para a retirada da cesta básica. No entanto, a prefeitura informa que quem entrar no site pode ter seus dados pessoais roubados.

O município reforça ainda que a entrega de benefícios eventuais às famílias em vulnerabilidade social está condicionada à comprovação por equipe técnica.

Com informações da Semcom