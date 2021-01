O prefeito Edson Mendes e a vice França Moreira, tomaram posse para o mandato até 31 de dezembro de 2024 na tarde desta sexta-feira (01/01), em cerimônia realizada na Igreja Assembleia de Deus. Em decorrência da pandemia do novo coronavírus, o evento foi restrito.

A nova mesa diretora da Câmara de Vereadores reuniu-se para a realização da Cerimônia de Posse do Prefeito e Vice-Prefeita, onde estiveram presentes os vereadores eleitos, autoridades do município e secretariado municipal.

O Poder Legislativo, que conduziu a solenidade, restringiu o evento seguindo protocolos sanitários impostos pelo Ministério da Saúde e pelo Decreto Municipal.

Em discurso Edson Mendes falou sobre as conquistas do primeiro mandato, as dificuldades encontradas, austeridade, eficiência, inovação e firmou compromisso com a população barcelense para continuar realizando um mandado direcionada para o povo barcelense.

CONFIRA FOTOS DO EVENTO: