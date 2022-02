Poste Italiane oferece um mundo de oportunidades: você não vai acreditar

Com o tempo, eles se transformaram em uma empresa real. A privatização mudou a cara da Poste Italiane. Vamos descobrir como.

Correio Italiano Renovação de mão de obra O objetivo é atingir 25.000 funcionários até 2024.

O plano industrial lançado pelo grupo no ano passado afirma mudar gerações da força de trabalho eApresentando novos recursos Para garantir a rotatividade de funcionários.

Aqui estão todas as informações sobre os empregos da Poste Italiane que serão cobertos, números necessários e como se inscrever.

ISEE 2022, Guia de Aplicação com Poste Italiane: O Procedimento Gratuito e Rápido

O novo plano estratégico da Poste Italiane

De fato, em março do ano passado, o CEO da Poste Italiane disse: Mateus del FanteO Programa de Sustentabilidade e Inovação 2024 introduziu o novo plano estratégico do grupo, que visa dar continuidade às metas de crescimento projetadas pelo plano industrial anterior, o Deliver22. Com base no sucesso deste último, de fato, a empresa planejou novos investimentos Desenvolver todos os setores de atividade. As intervenções previstas permitirão aumentar as receitas, aumentar a regulação dos custos e implementar os setores postal, de encomendas, pagamentos e móveis, bem como serviços financeiros e de seguros. Eles também permitirão que você introduza novos produtos e serviços e faça uma oferta

Conectividade de banda larga e entrada no mercado de energia. Além disso, com vista à sustentabilidade ambiental, o plano visa tornar a Poste Italiane uma empresa livre de emissões líquidas até 2030.

Estes são objetivos importantes e desafiadores, e para alcançá-los a Poste Italiane continuará a fazê-lo Investir em recursos humanosessencial para o sucesso da empresa. Assim, parte dos investimentos planejados será utilizada Aumentar a força de trabalhocontratação de novos funcionários e exercício do Pessoal.

Oportunidades de emprego

Eles estão bem 25.000 empregos Poste Italiane será coberto até 2024. O Plano de Sustentabilidade e Inovação 2024 afirma isso 25% de regeneração da força de trabalho e, portanto, a rotatividade geracional também permite a introdução de novas competências profissionais na empresa. O rodízio será garantido com escolta paraSaída voluntária de funcionários perto da aposentadoria e contratação de novos recursos com habilidades úteis para apoiar os projetos de desenvolvimento da empresa.

Só no ano passado, a Poste contratou cerca de 3.400 novos funcionários, e este ano a meta é recrutar mais recursos para contratar em diferentes áreas. Refere-se a entradas estáveiscom contratos permanentes.

Poste Italiane olha para o futuro: os números necessários

Novos funcionários da Poste Italiane vão cuidar de vários perfis. O programa de recrutamento visará contratar novos números Fortalecer a rede de correios através do recrutamento conselheiros financeirose a entrada funcionários para setores Entrega e triagemincluindo carteiros, e às regiões Finanças, Seguros e Energia.

Entre as figuras de maior interesse para o grupo estão os assessores financeiros que, entre agora e 2024, passarão de 8.000 para 10.000, com Aumento de 2.000 unidades. Para recrutar esses números, a Poste Italiane seguirá dois canais: a seleção de recursos estrangeiros e a promoção de recursos internos por meio de caminhos específicos. Graças às novas adições, será possível alcançar a renovação de 25% dos trabalhadores previstos pelo plano.

Caminhos de treinamento e crescimento

A reposição planejada de recursos humanos do grupo inclui, além de novas contratações, Reabilitação e conversão do Pessoal. Para isso, estão previstas 25 milhões de horas de treinamento até 2024, a serem ministradas por meio da Universidade Corporativa, com apoio do Open Learning District e da Biblioteca. Os cursos não se preocupam apenas com a área técnica e com as novas tecnologias, mas também com as competências básicas.

Poste Italiane, descontos excepcionais até 28 de fevereiro, adeus à lista de espera na agência

Mentoring e coaching: o que significa

As metas da Poste Italiane para o desenvolvimento do capital humano também incluem o aumento da Cursos de Orientação e Treinamento O negócio. Isto permitirá contribuir para o desenvolvimento das competências dos colaboradores e facilitar a troca de conhecimentos entre as diferentes gerações de colaboradores. De facto, há que ter em conta que mais de 120.000 pessoas trabalham nas estações de correio, com uma idade média de pouco mais de 49 anos, 21% delas têm menos de 40 anos e 55% são mulheres. Então é um contexto muito diverso, também do ponto de vista geracional.

Além disso, as atividades de mentoria têm se mostrado eficazes na gestão de situações de complexidade organizacional já em meio a uma pandemia. Assim, o objetivo do negócio é obter 230 guias internosQuem será capaz de preparar o dobro de alunos. A participação nestes cursos é voluntária, e quem desejar, após frequentar um curso de formação, pode desempenhar esse papel.

Poste Italiane, 2022 funcionários: vamos explorar a seção Trabalhe Conosco

Poste Italiane: um grupo em rápida expansão

Lembramos que a Poste Italiane SpA é uma empresa italiana que se dedica aos serviços postais, bancários, financeiros e de comunicação, comunicações públicas, operações de cobrança e pagamento e cobrança de poupança postal. 29,3% pertencem ao Ministério da Economia e Finanças (MEF), 35% à Cassa Depositi e Prestiti (CDP), e o restante a investidores institucionais e pessoas físicas. Desde 2015 foi incluído no Bolsa de Valores de Milão. A Poste Italiane tem mais de 12.700 estações de correios em todo o país e emprega aproximadamente 125.000 funcionários.