Por que Manuel Portozzo está perdendo o GF Vip? “Eu tenho Covid” / “Estou bem, mas…”

Observe que os telespectadores mais atentos notaram a falta de um estudo irmão mais velho vip para Manuel Portozzo. O menino não está em seu lugar habitual entre os omitidos desta edição e muitos começaram a se perguntar o porquê, perguntando à pessoa em questão por que ele estava ausente. A resposta veio logo depois, quando Manuel enfrentou muitas dúvidas, resolveu esclarecer o que havia acontecido, e anunciou que estava com Covid. “Para todas as pessoas se perguntando por que eu não estava no episódio, testei positivo esta manhã!” Anuncie no Instagram em uma história. Assim, ele tranquilizou os fãs: “Estou bem, mas infelizmente estarei ausente por um tempo”explicou. Por fim, veja o lado bom disso: “Agora é melhor do que meados de março!”, Ou melhor, marcar o final desta edição. Ele estava em casa notando a ausência de Manuel Jessica Selassie que apontou para sua irmã que não houve comentários quando Lulu cantou sua música ao vivo em 22 de setembro.

Manuel Portozzo Lapidari sobre beijo entre Delia e Sully / "É um circo…", e inflama as redes sociais

