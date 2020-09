O primeiro fim de semana de nova interdição da praia perene do complexo turístico , na zona Oeste, pela Prefeitura de Manaus, em razão do aumento de casos de Covid-19 na capital, foi de atendimento às regras pela população.

Não houve alteração registrada pelo Corpo Permanente de Segurança do espaço, incluindo Guarda Municipal, Defesa Civil, Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) e Polícia Militar (PM).

Ainda na sexta-feira, a Prefeitura de Manaus fez o isolamento dos pontos de acesso ao balneário, após o prefeito Arthur Virgílio Neto anunciar novas medidas para conter o avanço do novo coronavírus na capital amazonense.

Além disso, linhas de ônibus que integram a rota do complexo turístico passaram a não ter acréscimo de frota nos fins de semana, em reforço ao Decreto nº 4.906, publicado no Diário Oficial do Município (DOM) também no último dia 18/9, que prevê a interdição da praia pelo prazo de 60 dias.

A interdição é monitorada pelo corpo de segurança que atua no complexo, incluindo a comissão administrativa, a Guarda Municipal de Manaus, órgão vinculado à Casa Militar, e a PM, com escalas que cobrem 24 horas de serviço. Pela Guarda, 30 agentes se revezam em três turnos, sendo responsáveis pela cobertura da área da praia e de aproximadamente 200 metros de faixas e telas de isolamento.

Segurança

A Casa Militar de Manaus, por meio de equipes da Guarda Municipal e Defesa Civil, iniciou o trabalho de orientação aos banhistas logo após o anúncio das medidas pelo prefeito. “Na sexta-feira ainda, conforme determinado pelo prefeito Arthur Neto, realizamos a retirada dos banhistas e, em seguida a interdição do local, garantindo a proteção e segurança quanto às medidas de proteção ao novo coronavírus, bem como a orientação sobre utilização de máscaras e prevenção à Covid-19”, destacou o diretor da Guarda Municipal, Diego Coelho.

A Polícia Militar esteve atuando na área com 16 homens, duas viaturas, incluindo da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) e as duplas de ciclopatrulha, que se revezam em três turnos: manhã, tarde e noite.

O domingo ganhou o reforço de quatro duplas nas bikes. “Em média, são empregados na Ponta Negra mais de 16 PMs para segurança pública, preservação da ordem e do ambiente, dando apoio às ações da Guarda Municipal contra o contágio pela Covid-19”, explicou o capitão Roberto Vieira, comandante da Ciclopatrulha.

Para mais informações sobre a ação da Guarda Municipal no isolamento à praia da Ponta Negra, a população pode entrar em contato com o Disque 153, da Central de Operação da Guarda Municipal. Também atuam no complexo servidores da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc).

Fonte: Portal Marco Santos