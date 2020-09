O plano de saúde da Hapvida Assistência Médica Ltda destinado a servidores da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), que é herança da gestão do ex-governador cassado, José Melo, mesmo com incontáveis denúncias de péssimos serviços médicos prestados a população continua recebendo milhões do governo de Wilson Lima (PSC).

O chefe do executivo estadual que prometeu durante a campanha eleitoral de 2018 fazer diferente das outras gestões segue os mesmo passos da “velha política”. O dinheiro utilizado para pagar o polêmico plano de saúde poderia ser revertido em melhoria de serviços médicos para a população.

De acordo com o Portal da Transparência a empresa já recebeu mais de R$ 47 milhões, já na gestão do secretário da Seduc, Luis Fabian.

Em junho deste ano, o senador Omar Aziz (PSD-AM), denunciou a empresa por realiza práticas de transferência de seus usuários, devidamente em dia com seus planos de saúde, para atendimento nas estruturas de saúde hospitalar da rede pública do Amazonas.

Em sua fala, na época, o senador disse ainda que a Hapvida Manaus não contribui tributariamente no estado por não emitir notas fiscais dentro do Amazonas.

Além dele muitos parlamentares da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) também denunciaram descaso da empresa e do governo em ainda manter contrato com a mesma.