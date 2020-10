A quarta pesquisa da Perspectiva Mercado de Opinião Ltda. divulgada nesta quarta-feira (21/10), mostra que o candidato a prefeito de Manaus pela Coligação Juntos Podemos Mais, Amazonino Mendes (PODEMOS) cresceu nas intenções de votos, de 27,4%, em 1 de setembro, para 30%, nesta semana. O candidato é também o que tem as melhores propostas, segundo a maioria dos eleitores.

A pesquisa foi realizada com 1 mil eleitores, entre os dias 16 e 18 de outubro e registrada na Justiça Eleitoral (TSE – AM-00993/2020). A margem de erro máxima estimada é de 3,1%, para mais ou para menos, com um grau de confiabilidade de 95%, o que significa dizer que se fossem feitas 100 entrevistas com a mesma metodologia, 95 estariam dentro da margem de erro prevista.

Amazonino está em primeiro lugar em todas as zonas de Manaus: leste, norte, sul, oeste, centro sul e centro-oeste. De acordo com a Perspectiva, a exatamente 25 dias do 1º Turno, Amazonino Mendes continua na frente, com o dobro de votos do segundo colocado, David Almeida (Avante), com 15,2%, e o triplo do terceiro lugar, José Ricardo (PT), com 10,3%.

Na pergunta estimulada, a pesquisa captou o potencial de votos dos candidatos, perguntando não somente a 1ª opção de voto (como é feito tradicionalmente), mas também uma 2ª opção, baseada no questionamento aos entrevistados sobre qual outro nome escolheriam, caso a sua primeira indicação não concorresse.

Somadas 1ª e 2ª opções, Amazonino tem 40,3%; David, 25,2%; Nicolau, 17,8%; Zé Ricardo, 17,6%; Alfredo, 13,9%, e Alberto Neto, 10,1%.