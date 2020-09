Em meio à recente crise envolvendo a prática de pesca ilegal na região do Rio Abacaxis, entre os municípios de Nova Olinda do Norte e Borba, desta vez o Ministério Público Federal (MPF), abriu investigações por meio de um Inquérito Civil para apurar a mesma prática ilegal de pesca esportiva predatória nos rios Jufari, Caju e Caicubi, no Alto Rio Negro, entre os municípios de Barcelos (Amazonas) e Caracaraí (Roraima).

Os rios, muito visados para a pesca esportiva, são afluentes do Rio Negro e ficam próximos ao Arquipélago de Mariuá, na região de Barcelos.

No documento publicado nesta quinta-feira (24) no Diário Oficial do MPF, o procurador Fernando Merloto Soave pede explicações do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (IPAAM), para que em 15 dias, informe se o órgão está promovendo o “ordenamento pesqueiro, bem como a fiscalização na região” contra a pesca esportiva predatória na região dentro do Amazonas.

“Considerando as informações da ocorrência de prática de pesca esportiva de maneira predatória sem autorização, obstruindo os direitos das comunidades tradicionais, na região dos rios Jufaris, Caju e Caicubi, entre os municípios de Barcelos e Caracaraí, no ano de 2019. (…) restam ainda expedientes não respondidos, notadamente a omissão de resposta ao ofício n.º 623/2019/5°OFICIO (ao IPAAM); resolve instaurar Inquérito Civil para apurar a possível prática irregular de pesca esportiva na região dos rios Jufaris, Caju e Caicubi”, diz parte do expediente.

Fonte: Amazonas 1