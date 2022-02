Muitos de nós tomamos medicamentos diariamente para controlar o colesterol.

Infelizmente, este é um problema que muitos sofrem, o que pode criar alguns problemas a longo prazo.

Quando falamos de “colesterol”, estamos nos referindo a uma molécula lipídica que, se estiver naturalmente presente no sangue, contribui para o funcionamento regular do nosso organismo.

No entanto, quando seus níveis estão elevados, pode se tornar um fator de risco para doenças cardíacas. Por isso, é necessário monitorar essa situação, seguindo duas regras básicas.

Os dois princípios básicos do controle do colesterol

A primeira regra é ter um estilo de vida e uma alimentação saudável, variada e equilibrada, composta por alimentos saudáveis. O risco de colesterol alto, por exemplo, pode ser reduzido significativamente para quem consome Este é um pão crocante.

No entanto, a segunda regra é sempre seguir cuidadosamente as instruções do nosso médico. De fato, entre os medicamentos mais usados ​​para tratar o colesterol, estão as estatinas.

Esses medicamentos atuam nos níveis de colesterol e em parte também nos níveis de triglicerídeos, reduzindo o risco de doenças como Ataque cardíaco ou angina de peito. No entanto, como qualquer outra droga, as estatinas também podem ter alguns efeitos colaterais, em certos casos.

Perda de memória, confusão mental e ganho de peso podem acontecer a qualquer pessoa que tome este medicamento para colesterol

Também faz parte da classe das estatinasatorvastatinaFunciona diminuindo o colesterol ruim (LDL) e aumentando o colesterol bom (HDL).

Este medicamento é geralmente tomado por via oral. Na verdade, há muitas pessoas que o usam, obviamente com receita médica.

Cuidado nesses casos

Lembramos que cada medicamento, além dos efeitos positivos, pode causar algumas reações indesejáveis, que são regularmente relatadas em publicações relevantes.

Raramente, de fato, depois de tomar atorvastatina pode haver casos de perda de memória e estado de confusão, mas também fraqueza ou ganho de peso.

Também pode haver problemas com a micção, como uma verdadeira diminuição da micção ou micção escura. Muito intermitentemente, de fato, esta droga também pode causar insuficiência renal.

Aqui estão alguns outros possíveis efeitos colaterais

Em casos menos graves, você também pode ter crises de diarreia, náusea leve ou dores musculares.

Deve-se ter em mente que cada medicamento tem possíveis efeitos colaterais, que ocorrem muito raramente e em condições especiais. A perda de memória e a confusão mental, em particular, podem exigir a descontinuação do medicamento.

Portanto, nestes casos, é importante consultar imediatamente o seu médico para informá-lo do ocorrido e decidir como proceder.