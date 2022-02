Para especialistas, é o melhor operador da Itália

De acordo com os especialistas da nPerf, a Vodafone é a melhor operadora da Itália pelo quarto ano consecutivo. A Ilíada zombou do futuro de “A Noiva”.

A ascensão da Ilíada ao mundo móvel não foi por acaso. A estratégia de investimento direcionada e a atividade promocional inteligente levaram a operadora francesa a níveis muito altos em muito pouco tempo.

No entanto, parece que ainda há um longo caminho a percorrer. E talvez não seja coincidência que a empresa parisiense esteja de olho na Vodafone Itália, tanto que aparentemente elaborou uma oferta formal de aquisição. Um casamento entre gigantes Isso criaria um grupo gigante no setor de telecomunicações, com poder de fogo real em termos de clientes e receita devido a diferentes ofertas. O cavalo pretendia puxar o grupo, forçando os outros operadores a persegui-lo. Uma estratégia elaborada pela Iliad para realmente dizer a verdade durante os meses de verão, colocar as promoções certas e resolver o problema atávico da promoção restrita.

Segundo os especialistas da nPerf, a operadora francesa ainda não será a melhor em termos de desempenho equilibrado entre custos e padrões de serviço. De facto, a Vodafone foi referida Pelo quarto ano consecutivo A melhor empresa da Itália em telefones celulares. Por outro lado, para navegar usando dispositivos móveis. O resultado é extraído de uma análise de dados de mais de 580.000 testes de velocidade realizados durante 2021, comparando todos os quatro principais fornecedores do setor. Além da Vodafone e da Iliad, o grupo incluía também a Wind e a Tim. No final, a classificação estreita viu a multinacional britânica em primeiro lugar, seguida pela WindTre, Tim e, finalmente, Iliad.

Porque de acordo com os especialistas da Vodafone é melhor que o Ilíada

O quarto lugar da Iliad, em termos de pontos, é bastante claro: a Vodafone fechou com 77.052 pontos, enquanto a Transalpine fechou com 58.929 pontos (WindTre e Tim, respectivamente, 68.412 e 65.996 pontos). Na base da pontuação, uma série de fatores de igual importância, considerados cruciais pelos próprios clientes para os fins do atendimento. por exemplo , A velocidade de download faz parte da avaliação Mas também tecnologias de rede, do 2G ao novo 5G. O cruzamento vencedor de todos os componentes derrubou a balança do lado da Vodafone, e assim é considerada a melhor empresa em todas as frentes, exceto em latência, e é superada pela Tim em termos de reatividade (41,12 ms vs 42, 70). Diferenças insignificantes não afetam de forma alguma o resultado final ou a confirmação do operador.

Segundo a nPerf, as melhorias feitas ao longo dos anos também devem contar para a Vodafone. O mesmo fator que deu a WindTre o segundo lugar no ranking. De facto, os dois operadores serão os mais importantes na actualização dos seus padrões de serviço face à avaliação anterior. Nesse sentido, a operadora britânica obteve 10.000 pontos, enquanto a WindTre obteve 8.000. em tudo isso, A Ilíada teria perdido muito terrenoApesar da incrível vantagem + 41% em termos de velocidade de download. Isso é +13 megabits/s. Outra comparação poderia ter sido feita na velocidade de navegação nos momentos mais prováveis ​​e nos cinco sites mais populares. O melhor de tudo, WindTre, foi ele quem mais melhorou sua posição: de quarto para segundo. Mas a Vodafone ainda é a número um aqui também.