Pesquisa do instituto Ibope mostrou que 72% dos entrevistados consideram que alunos só devem retornar presencialmente às escolas depois que uma vacina contra Covid-19 estiver disponível, afirmou nesta segunda-feira o jornal O Globo, que encomendou o levantamento.

Segundo os resultados, 54% concordam totalmente com a afirmação de que o retorno dos alunos à sala de aula deve ocorrer somente quando houver uma vacina; outros 18% concordam parcialmente; 12% não concordam, nem discordam. Outros 7% discordam parcialmente; 6% discordam completamente; e 3% não souberam responder.

Até o momento, apenas o estado do Amazonas liberou o retorno presencial às escolas.

O levantamento foi realizado entre os dias 21 e 31 de agosto, pela internet, com 2.626 brasileiros com mais de 18 anos e das classes A, B e C.