Papa em Florença, visita cancelada por problemas de saúde – Chronicle

Florença, 25 de fevereiro de 2022 – Il Papa não vai ser Florença Domingo, 27 de fevereiro. Ignore a visita do Papa à capital da Toscana. Era esperado na conclusão fórum mediterrâneo Com bispos e prefeitos de toda a Europa. A assessoria de imprensa do Vaticano explicou que o Papa Ele tem um problema no joelho Portanto, não pode ser em Florença.

O Papa em Florença espera, preparativos e depois cancelamento

Devido à forte dor no joelho descrita pelo médico Aumento do período de descanso Por causa das pernas, o Papa Francisco não poderá ir a Florença domingo, 27 de fevereiroE não presidir às festividades da Quarta-feira de Cinzas no dia 2 de março’, lê-se no comunicado.

E há um grande pesar em Florença pela data que os fiéis esperam há tanto tempo. programa espera chegada do papa Oito horas da manhã de domingo no Ridolphi Athletics Stadium de helicóptero. Em seguida, siga para o Palazzo Vecchio para conhecer os Bispos e Prefeitos do Mediterrâneo. Depois, à tarde, outro momento agudo: Missa na Basílica de Santa Croce e depois a oração dos anjos que ele deveria fazer no adro da mesma basílica.

Um encontro era muito esperado para significados encapsuladosEspecialmente à luz do surto da doença guerra na ucrânia. Uma mensagem de paz poderia ter vindo de um dos edifícios religiosos mais importantes da Itália. Depois, em particular, a declaração da Santa Sé e a abolição.

no Praça Santa Croce Serão mais de mil pessoas das dioceses de Florença. Cerca de mil pessoas mais deveriam assistir à missa. Ele deveria se encontrar com o Papa antes das festividades Presidente da República Sergio Mattarella para uma entrevista privada.

O pontífice tinha problemas no joelho há algum tempo. No final de janeiro Peço desculpas aos fiéis durante o público em geral por não poder me aproximar da saudação habitual “Porque tenho um problema para a perna direitaInflamação do ligamento do joelho. É uma coisa passageira. Dizem que é sobre pessoas idosas e não sei por que me vem à cabeça.” Um problema que faz com que isso aconteça com mais frequência ficar sentadoE pedir desculpas por isso ao fazer discursos nas sessões.