Padres e pacifistas se rebelam contra o porta-voz de Minniti na Conferência de Paz e Imigrantes: “Ele está no Leonardo e fez o Líbia Nota: O que isso tem a ver?”

O conflito entre o Rússia E a Ucrâniapara Florença O bispos Que os prefeitos subordinar O mar Mediterrâneo falar sobre OláE a Meio Ambiente E a Migrações. Abertura da cimeira pelo primeiro-ministro Mario Draghiem Santa Maria Novella, em frente aos bispos das dioceses com vista para a nostalgia persa, com encerramento previsto para domingo, na presença do Chefe de Estado Sérgio Mattarellaem seu primeiro lançamento após sua reeleição, e Papa Francisco. É um fórum internacional dual, no qual existem mais de sessenta bisposE a pais – responsáveis E a bispos Muitos prefeitos de três continentes diferentes se referem à encruzilhada de civilizações e religiões que é o Mediterrâneo: “Fronteiras Mediterrâneas da Paz” é o título de um dos dois fóruns. CEI. chefe explicou Gualtiero BassettiApresentação do evento florentino: “Il O mar Mediterrâneo Ele é ótimo Lago Tiberíades Da família abraâmica. Eu realmente espero que seja um sinal de paz, especialmente em um contexto tão dramático como o que estamos vivendo. É verdade que a Ucrânia não está diretamente no Mediterrâneo, mas está localizada do outro lado da Mar Negro; E a La Pera até disse isso Montes Urais Tudo isso é mediterrâneo, porque este mar inclui três continentes e mais de vinte países.” Sol de primavera na Florença blindada: drones, arqueiros e a Piazza Santa Croce, onde o Papa falará no domingo, sem entrada. Dario Nardella: “Todos os olhos do mundo estão em Florença, que é chamada a viver os dias modernos.”

Mas o entusiasmo do prefeito se assustou antes estojo pequeno. A presença do ex-Ministro do Interior como membro da Comissão Científica, bem como Alto-falante A conferência, não foi nada apreciada pelos defensores do mundo católico e pacifista. Que eles colocaram em uma declaração Minniti acusado Porque “como Ministro do Interior, foi Promotor da nota ítalo-líbia datado de 2 de fevereiro de 2017, para o qual a partir desse dia o pedido foi entregue a campos de concentração da Líbia Aproximadamente 82.000 pessoas – homens, mulheres e crianças – são alocadas a eles detenção arbitrariamenteNo torturarpara Tratamentos cruel, desumano e degradante, de estupro, violência sexual, trabalho forçado e assassinato. Como ele vem falar sobre imigração? Os padres estão entre os signatários Alessandro Santoro subordinar PiagetE a Massimo Biancalani para VicovaroE a Don Andrea BegaliCoordenador Regional de gratuitamenteE a memorando SeE a Tommaso Montanari e muitas associações toscanas. Muita indignação no mundo católico florentino. Do abade de San Miniato Padre Bernardo GianniEscolhido em 2019 para evangelizar Exercícios espirituais da Quaresma Ao Papa, um Dom Giovanni Martiniresponsável pelos imigrantes e pároco Santa Maria Al Benoni. muito critico Massimo Toshiex-conselheiro regional, amigo romano Brodyisso está ligado nova cidadeo jornal focolarini, escreve: “Memória Lapera Não pode ser distorcida por uma relação inteligente comFabricação de armas na Itália com Fundação Med OraCorporação Leonardo (Anteriormente Finmeccanica, um dos maiores fabricantes de armas, assim).” O chefe da instituição é precisamente Minniti. Na tarde de sexta-feira, enquanto o ex-ministro fala diante dos prefeitos do Mediterrâneo, na hora organizado por O mar Mediterrâneoque participará, entre outros, Cecília St.

Nardella vence e critica manifestantes enquanto um de seus conselheiros católicos Alexandre martiniEvoca a história do dedo e da lua. Em frente ao Fórum de Florença que reúne prefeitos e bispos – a lua – os manifestantes olham apenas para o dedo. Mas o dedo está girando braços Pode não ser irrelevante Numa conferência dedicada à paz Foi organizado em memória de La Pera. E enquanto há setenta anos, o santo prefeito convocou os chamados juntos Ó tolos de DeusA partir de Pai de Ernesto Balducci para Dom Lorenzo MilaniHoje, outros “loucos” aparecem nas margens do Arno para se referir a Labrian, lua da paz entre os povos do Mediterrâneo.