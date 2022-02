Ouvi Troky, ele é a favor da Rússia deixar Swift

“Rússia apoia Swift em apoio a Troy” “Drake – continua o líder ucraniano – apoiou a saída da Rússia da organização Swift”. Palazzo Siki afirma total acordo com futuras sanções da UE.

Van der Leyen: “A Rússia deve pagar um preço sem precedentes” “Decidimos que a Rússia deve pagar um preço sem precedentes por esta ocupação. Para ser tomada contra a Rússia. “Proponho as seguintes novas medidas: primeiro, muitos bancos russos serão removidos do sistema Swift”, continua ele.

Ações sobre os saldos do Banco Central da Rússia “Segundo, vamos impor restrições ao Banco Central da Rússia de usar suas reservas internacionais para reduzir o impacto de nossas sanções.” O terceiro ponto, anunciado por Ursula van der Leyen, é sobre a possibilidade de a oligarquia russa obter cidadania de outros países ocidentais para acessar suas instituições financeiras. As nações ocidentais decidiram restringir este chamado “Passaporte Dourado”. O quarto ponto é sobre o congelamento de ativos de empresas e indivíduos sujeitos a restrições e operando em jurisdições ocidentais. Este texto inclui a oligarquia e suas famílias.

De Mayo: “Somos duros com as sanções em Moscou.” “A Itália está em uma posição difícil sobre sanções contra a Rússia.” O ministro das Relações Exteriores, Luigi Di Maio, escreve no Facebook: “Diante das atrocidades da guerra na Ucrânia desencadeadas pelo governo russo, não pode haver hesitação. Com nossos aliados da UE e do Atlântico, mostraremos toda a nossa força. Deveria ser.

A intervenção de Salvini – Matteo Salvini também falou sobre o futuro de Moscou na organização Swift. “Temos que avaliar tudo completamente porque não teremos gás se você parar de pagar entre os bancos”, declara a Liga do Norte. “Para parar a guerra, todos os meios devem ser postos em prática, mas todos os meios necessários devem ser postos em prática para deter os ativos de oligarcas, políticos e senhores da guerra. Se pararmos de pagar, o gás acabará na Itália. “Dito isso – acrescenta – Drake primeiro-ministro, ele tem nosso apoio, decida”.

Itália-Ucrânia, a controvérsia acabou – Estamos esperando para ver como as coisas vão se desenrolar, e o retorno da paz nas relações entre Roma e Kiev após horas marcadas por algum desacordo deve ser registrado. No parlamento, Draghi falou sobre a situação do presidente ucraniano e sua posição “escondida” com sua família, já que foi alvo das forças russas. Na manhã de sexta-feira, o primeiro-ministro revelou o contato fracassado e recebeu uma resposta contraditória de Zhelensky via Twitter “na próxima vez tentarei mudar a agenda de guerra …”. A decepção agora foi superada e substituída pelo entusiasmo do presidente ucraniano, que foi encorajado a se opor à postura dura da Itália sobre as sanções.

O que é Swift? – Swift é uma organização padronizada do setor para mercados financeiros para garantir a segurança na movimentação de dinheiro Na troca de mensagens entre instituições financeiras ao redor do mundo. Ele é gerenciado Comunidade para telecomunicações financeiras entre bancos globaisFundada em 1973 com sede em Bruxelas, tornou-se hoje uma cooperativa gerida por bancos de todo o mundo.

Ele atribui um código a cada empresa, que permite verificar a identidade da empresa em pagamentos no exterior, como transferências bancárias ou outros tipos de dinheiro. Por exemplo: Para transferir da Itália para um país estrangeiro, você precisará fornecer o IBAN do destinatário e o código Swift do banco, juntamente com uma sequência de até 11 caracteres cujo cartão de identificação e endereço funcionarão juntos. Todos os operadores que prestam serviços financeiros e de pagamento ao público podem aderir a esta organização. A exclusão da Rússia da Swift congelaria as finanças russas, reduzindo-a dos circuitos globais de pagamento. Tráfego de 42 milhões de mensagens por dia. Aconteceu apenas uma vez em 2012 no Irã.