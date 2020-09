Organizada pelo Ministério da Defesa, prossegue até o dia 28 de setembro, nos estados do Amazonas, Pará, Acre e Rondônia, a Operação Amazônia 2020. É o maior exercício militar realizado este ano pelo Comando Militar da Amazônia (CMA) e contará com diversas tropas de outras regiões do país, incluindo uma bateria completa do sistema Astros 2020, demonstrando assim a enorme capacidade logística do Exército Brasileiro.

A Operação Amazônia é um exercício inserido no Programa de Adestramento Avançado de Grande Comando (PAA G Cmdo), previsto no plano de gestão do Comando Militar da Amazônia (CMA), envolvendo mais de 3.000 militares da Marinha, Exército e Aeronáutica que foram mobilizados para participar da Operação, e vieram das tropas de cinco Comandos diferentes.

O objetivo é manter a capacidade operativa das tropas na região a fim de garantir a soberania nacional, aprimorar o trabalho conjunto das Forças Armadas, além de aumentar o apoio às comunidades ribeirinhas, por meio de ações cívico-sociais as ACISO.

No último dia 06 de setembro de 2020 foi realizada a primeira formatura com todo o contingente que comporá a Força Tarefa Componente (FTC) que executará a Operação Amazônia.

Nesta oportunidade, o General de Exército Estevam Cals Theophilo Gaspar de Oliveira, que assumiu o posto de Comandante Militar da Amazônia em 25 de novembro de 2019, ambientou a tropa no contexto do teatro de operações.

Logo após, foi realizado o desfile, composto por viaturas, aeronaves e embarcações que serão empregadas na operação.

A 2ª Brigada de Infantaria de Selva (2ª Bda Inf Sl) , com um efetivo de 241 militares do Comando Fronteira Rio Negro/5° Batalhão de Infantaria Selva, 2° Batalhão Logístico de Selva, Companhia de Comando, 21ª Cia Engenharia de Construção e 2° Pelotão de Comunicações de Selva, embarcou em São Gabriel da Cachoeira (AM) na manhã do dia 31 de agosto em uma embarcação civil, tipo ferryboat com capacidade de 450 passageiros, e aportou no Centro de Embarcações do Comando Militar da Amazônia (CECMA), em Manaus (AM), no dia seguinte ás 20h38s.

No dia 3 de setembro, foi a vez do Módulo Logístico da Companhia de Comando e Apoio do Comando de Fronteira Solimões / 8º Batalhão de Infantaria de Selva (Cia C Ap/Cmdo Fron Solimões/8° BIS), chegar ao CECMA.

Todas as tropas e equipamentos passam por diversos processos de triagem e de desinfecção assim que aportam no CECMA, como forma de prevenir uma possível contaminação de COVID-19.

Mesmo com a pandemia de COVID-19 o Exército não para, mas sempre com responsabilidade, tomando todas as medidas preventivas possíveis, como examinar cada militar que desembarca.

Operação Amazônia mobilizou 3 mil militares

O 3º Batalhão de Infantaria de Selva (3º BIS) embarcou sua tropa em Barcelos (AM) na madrugada do dia 1º de setembro e o 6º Batalhão de Engenharia de Construção (6º BEC) iniciou seu deslocamento de Boa Vista (RR) para Manaus (AM), na madrugada do dia 2.

O contingente da a 16ª Brigada de Infantaria de Selva (16ª Bda Inf Sl), composta por 237 militares da guarnição de Tefé (AM) e 150 militares da guarnição de Tabatinga (AM), totalizando 387 militares também está a caminho.

Astros 2020

No dia 03 de setembro, desembarcaram no Centro de Embarcações do Comando Militar da Amazônia (CECMA), as viaturas Astros 2020 da Bateria do 6º Grupo de Mísseis e Foguetes (6º GMF). Essas viaturas percorreram cerca de 2.000 Km, por via terrestre, até Belém (PA), e mais 1.600 km, via fluvial, até Manaus (AM), para serem empregadas na Operação Amazônia.