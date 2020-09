Um ônibus do transporte público coletivo pegou fogo na manhã desta terça-feira (8), no bairro da Raiz, Zona Sul de Manaus. O veículo ficou completamente destruído, e ninguém ficou ferido.

O caso aconteceu por volta das 6h40 na Rua Delfin de Souza do Amaral, localizada entre as Avenidas Tefé e Silves. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista do veículo contou que o ônibus, da linha 629, trafegava a via quando sofreu uma pane elétrica.

Com essa pane elétrica, o motorista disse que tentou cortar a chave geral, mas ele não conseguiu e o fogo se alastrou", informou o sargento Velasco, do Corpo de Bombeiros.

Os passageiros do ônibus desceram do veículo de imediato. Não houve feridos, apenas perda total do ônibus.

O trânsito no local ficou congestionado e, por isso, agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estiveram na região para monitoração na região até a chegada de um carro guincho para remoção do ônibus.