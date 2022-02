Onde ver o jogo na TV e ao vivo

No domingo, 20 de fevereiro, às 20h45, a Lazio entrará em campo na Dacia Arena contra a Udinese na 26ª rodada da Série A italiana. Para o jogo fora de casa em Udine, Sarri terá que dispensar vários jogadores importantes entre suspensão e lesão. Entre eles está também o capitão Ciro Immobile, que já falhou a primeira mão dos oitavos-de-final da Liga Europeia frente ao Porto, que terminou com um resultado de 2-1 para os portugueses.

Udinese-Lácio, o mais recente

Muitas divisões de Sari em todos os departamentos. Ele vai sentir falta da Udinese: Acerbi e Lazzari na defesa por lesão, no meio-campo Leiva e Luis Alberto por desqualificação, no ataque Immobile continua frenético. Aqui, então, o treinador defensivo tira a poeira de um resmungo que volta para o proprietário. O albanês completará a biancaceleste traseira, à frente de Strakosha, com Marusic, Luiz Felipe e Patric. No meio-campo Cataldi na direção principal, com Milinkovic-Savic. No ataque, desembarcarão do Porto os mesmos jogadores: Pedro, Felipe Anderson e Zacani.

Cioffi está pronto para devolver a camisa titular para Beto no ataque. Ele vai completar a seção Deulofeu. Soppy e Molina estarão trabalhando no exterior. Pereira regressa, mas vai largar do banco.

Udinese-Lazio, possíveis formações

Udinese (3-5-2): Silvestri; Picão, Maru, Perez; Molina, Arslan, Makingo, Wallace, Sobi; PETO, Deulofeu. Treinador: Cioffi.

Lácio (4-3-3): Strakosha; Hessage, Louise, Philippe, Patrick, Marosek; Cataldi, Pesek, Milinkovic-Savic; Pedro, Felipe Anderson, Zakani. Treinador: Sarri.

Udinese-Lazio, onde pode ser visto

A partida Udinese-Lazio será exibida exclusivamente no canal DAZN. Os assinantes poderão desfrutar da partida Dacia Arena através do aplicativo Dazn em sua Smart TV ou conectar seu Playstation, XBox ou TIMVISION BOX a um Amazon Fire TV Stick ou Google Chromecast à sua TV. Em vez disso, o desafio entre Sarri e Cioffi será visível através do aplicativo Dazn, em dispositivos móveis como: smartphones, tablets e computadores.