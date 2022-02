Onde assistir Orlando City SC x CF Montreal nos EUA

O jogador de futebol uruguaio Facundo Torres será a chave do time do Orlando City nesta temporada

O Orlando City recebe o Montreal na abertura da temporada de 2022. Os Leões esperam muito para esta campanha, enquanto os canadenses também procuram ser um jogador importante na Conferência Leste.

A partida será transmitida (1pm EST) na My Network TV (WRBW) no Orlando City Market. Também será transmitido ao vivo pela ESPN+ para qualquer pessoa desempregada nos Estados Unidos.

Aqui está um resumo abrangente de como assistir Orlando City SC x CF Montreal ao vivo nos EUA e quais são suas opções com base em onde você mora:

Heavy pode ganhar uma comissão de afiliado se você se inscrever através de um link nesta página

Os espectadores dos EUA podem assistir a todos os jogos da MLS fora do mercado e fora da televisão nacionalmente na ESPN +:

ESPN+, que também inclui dezenas de outros esportes ao vivo, todos os 30 dos 30 documentários presentes e conteúdo original adicional (vídeo e escrito), custa US$ 6,99 por mês ou US$ 69,99 por um ano:

Se você também deseja o Disney + e o Hulu, pode obter os três por US $ 13,99 por mês. Separadamente, os três serviços de streaming custarão um total de US$ 20,97 por mês, então você economizará cerca de 33%:

Depois de se inscrever no ESPN +, você pode assistir Orlando City SC x CF Montreal ao vivo no aplicativo ESPN no Roku, Roku TV, Amazon Fire TV, Firestick, Apple TV, Chromecast, PlayStation 4, 5, Xbox One, Series X/S , qualquer dispositivo Tem Android TV (por exemplo, Sony TV ou Nvidia Shield), Samsung Smart TV, Oculus Go, iPhone, Android, iPad ou tablet Android.

Você também pode assistir em seu computador via ESPN.com.

Se a correspondência em seu MarketFuboTV

Observação: esta opção é apenas para espectadores do Orlando City Market

Você pode assistir My Network TV ao vivo (WBRW; ao vivo em mercados locais) e mais de 100 outros canais de TV ao vivo no FuboTV, que vem com um teste gratuito de sete dias:

Depois de se inscrever no FuboTV, você pode assistir Orlando City SC x CF Montreal ao vivo no aplicativo FuboTV, disponível no Roku, Roku TV, Amazon Fire TV, Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, Series X/S, Samsung TV ou LG TV , qualquer dispositivo com Android TV (como Sony TV ou Nvidia Shield), iPhone, telefone Android, iPad ou tablet Android. Ou você pode assistir no seu computador através do site da FuboTV.

Se você não pode assistir a transmissões ao vivo, FuboTV também inclui 250 horas de espaço DVR em nuvem, bem como uma função de pesquisa de 72 horas, permitindo que você assista a maioria dos jogos sob demanda dentro de três dias após a conclusão, mesmo que você não tenha t registrado.

Transmissão de TV ao vivo

Observação: esta opção é apenas para espectadores do Orlando City Market

DirecTV Stream tem quatro pacotes de canais diferentes: “Entertainment”, “Choice”, “Ultimate” e “Premier”. O My Network TV (WBRW; Live Local) está incluído em todos, mas você pode escolher quaisquer pacotes e complementos que desejar com a avaliação gratuita de cinco dias:

Depois de se inscrever no DirecTV Stream, você pode assistir Orlando City SC x CF Montreal diretamente no aplicativo DirecTV Stream, disponível no Roku, Roku TV, Amazon Fire TV, Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Samsung TV ou qualquer dispositivo Android TV (como Sony TV ou Nvidia Shield), iPhone, telefone Android, iPad ou tablet Android. Ou você pode assistir em seu computador através do site DirecTV Stream.

Se você não puder assistir ao vivo, o DirecTV Stream também inclui 20 horas de armazenamento em Cloud DVR (com a opção de atualizar para 500 horas).

Prévia do jogo Orlando City x Montreal

Estas duas equipas encontraram-se pela última vez na fase final da época regular do ano passado, no Estádio Saputo. A vitória garantiu o segundo lugar consecutivo dos Leões e também tirou o Montreal da competição do play-off no último dia, depois que os Leões venceram por 2 a 0.

Há muita expectativa para os fãs do Orlando City entrarem na nova temporada. Depois de dois anos consecutivos nos playoffs, o terceiro ano de Oscar Barriga foi o ano em que muitos esperavam que a equipe finalmente desse o salto e se tornasse o principal candidato na conferência.

A equipe do Lions terminou estabelecendo novos recordes no número de pontos em uma temporada (51), vitórias (13), jogos sem sofrer gols (9) e vitórias em casa (8). Com a saída de Nani, Orlando conseguiu substituir o internacional português por alguns jogadores interessantes.

O uruguaio Facundo Torres e Ercan Kara são dois dos destaques que prometem dar um soco no placar. Eles também enfrentaram o meio-campista Cesar Araujo, de 20 anos, como parte da iniciativa da Major League Soccer Sub-22. Além disso, os Lions fecharam dois acordos no mês passado com o zagueiro Alex Freeman e o campeão do SuperDraft de 2022, Jack Lane.

Fora isso, a equipe permanece intacta, pois restaurou toda a sua unidade defensiva, incluindo o internacional peruano Pedro Galeese. Antonio Carlos e Ruben 2 Jansson, os laterais João Moutinho e Roan, além dos meio-campistas Sebastian Mendes e Junior Urso.

No ataque, o time também é comandado por Mauricio Pereira e pelo ex-internacional brasileiro Alexandre Pato.

Orlando também quer manter sua invencibilidade de sete anos no dia da estreia. A equipe ainda não perdeu uma corrida de abertura da temporada desde que ingressou na Major League Soccer em 2015. Os Lions abriram todas as temporadas de seu período de oito anos na Major League Soccer em seu quintal.

Enquanto isso, Montreal entrou no jogo de domingo com grande impulso depois de vencer o Santos Laguna do México na noite de quarta-feira na partida da Liga dos Campeões da CONCACAF. Romell Quioto, Djordje Mihailovic e Ismaël Koné encontraram o fundo da rede durante a noite, quando a equipe avançou para a próxima rodada com um total de 3-1 antes da abertura do torneio de 2022.

Para eles, é uma chance de entrar nos playoffs pela primeira vez desde 2016. Eles se classificaram tecnicamente para o jogo da pós-temporada em 2020 enquanto participavam da rodada de playoffs.

A maior aquisição da temporada foi a chegada do internacional canadense Alistair Johnston depois de chegar de Nashville no Natal. Johnston é o locutor de defesa canadense de três jogadores que acabaram sendo a defesa mais forte nas Eliminatórias da Copa do Mundo.