Omen of Sorrow para PS5 e Nintendo Switch anunciado com muitas edições limitadas – Nerd4.life

presságio de tristezaO jogo de luta gótico desenvolvido pela AOne Games e já disponível para PC, PS4 e Xbox One foi anunciado, PS5 E a Nintendo Switch mesmo com um edição limitada na forma de varejo.

Quase dois anos após o lançamento de Omen of Sorrow no PC através da Epic Games Store, o jogo está de volta aos holofotes e fazendo-o em uma edição digital e limitada. Pedido antecipado Ela será inaugurada em 24 de fevereiro.

Ltd., produzido em 1000 unidades apenas para PlayStation 5 E 2.000 unidades para o Switch também verão a chegada de novos conteúdos no jogo, como a extensão do modo história e novos finais adicionados ao modo arcade.

“Em um mundo infernal governado pelas criaturas da noite, um novo horror despertou!” Leia o resumo do jogo. “Omen of Sorrow reúne monstros de horror, literatura e mitologia em uma experiência de combate sem precedentes. Inspirado em muitos clássicos de arcade, mas com inovações únicas e uma estética madura, Omen of Sorrow exala estilo!”

“Com uma equipe inspirada em ícones como o monstro Frankenstein e o sumo sacerdote egípcio Imhotep, este tradicional jogo de combate de 4 botões recompensa ou pune os jogadores com base na agressividade da jogabilidade, com combate altamente baseado em habilidades, mantendo o acesso à experiência por recém-chegados.”

“Baseado no Unreal Engine 4, Battle of Omen of Sorrow 2.5D abrange muitos locais detalhados, com animações artesanais e detalhes cinematográficos, todos acompanhados por uma trilha sonora fantástica do compositor Francisco Cerda.”