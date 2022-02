Olina Corello, protagonista do avatar dos atentados: «Viver sob Putin? Nunca: é melhor morrer »- Corriere.it

para Chiara Severgnini

O rosto de Olina Corillo, 52, percorreu o mundo: ela foi ferida no bombardeio de Kohov, a 40 quilômetros da cidade oriental de Kharkiv. Hoje ela diz: tive sorte. Eu estarei sempre e somente ao lado do meu país

Face Olina CorelloO homem de 52 anos está sangrando desde ontem, quando foi atingido por uma janela que foi quebrada por um míssil. Aconteceu quando Kohov, sua cidade atingido por mísseis de aeronaves russas E a em 24 de fevereiro : O bombardeio causou pelo menos um ferimento e Destrua ou danifique muitos edifícios . Incluindo a casa de Corillo, que trabalha como professor e que, a partir de hoje, também se tornou um símbolo do ataque da Rússia à Ucrânia. A foto de seu rosto ensanguentado, coberto de bandagens, se espalhou pelo mundo: esta manhã também estava na primeira página do Corriere della Sera.

Após a internação, a agência concedeu entrevista a Corello

Agence France-Presse Imprensa francesa relacionada ao atentado: Eu estava pensando ‘Oh meu Deus, eu não estou pronto para morrer’. Eu estava em choque, sem dor, provavelmente por causa da adrenalina. Tive sorte, somado aos microfones da BfmTv, devo ter um anjo da guarda muito poderoso ali: minha casa foi destruída, não sobrou nem uma janela e até o chão foi destruído. Caves tem uma população de cerca de 30.000 habitantes e está localizada a menos de 40 km de Kharkiv, uma das cidades do leste do país mais afetadas pelos bombardeios. Corello explica que soube que o mesmo atentado, no prédio ao lado, matou uma menina de 13 anos. Suas palavras doem, mas também são resolutas. Não pensei que pudéssemos ir tão longe, admite, mas farei tudo pela Ucrânia, enquanto puder e com toda a minha energia. Estarei sempre e apenas ao lado do meu país. Vivendo sob Putin? Nunca, em hipótese alguma: é melhor morrer.