O show de Natal que se tornou uma carona – Savonanews.it

férias de neve É um dos shows de patinação no gelo mais famosos do mundo. Projetado para o Natal de 1942, nos EUA, tornou-se uma produção de entretenimento de renome mundial.

A habilidade e o sucesso dos diretores e diretores de teatro permitiram férias de neve Passar de uma pequena empresa, principalmente alugada por hotéis, para uma gigantesca feira mundial de motos de neve. A fama do show é atribuída a seus criadores, Karl Sender e Don Arden. Primeira representação de férias de neve Foi sediado no dia de Natal de 1942, por um hotel em Ohio, em Toledo, e obteve uma resposta que superou as expectativas. O grande sucesso de público deu impulso à sua transformação em um espetáculo itinerante.

Com a contribuição técnica de Maurice Chalvin e o investimento maciço da família Gilbert, uma plataforma de neve totalmente desmontável foi projetada e construída. férias de neve Foi exibido por vários anos apenas nos Estados Unidos e chegou ao exterior a partir de 1947. No final da década de 1950, o show foi apresentado em quase todos os países sul-americanos. Em 1950, chegou à Europa, onde os skatistas se apresentaram na Bélgica, França, Itália e Suíça. Mais tarde, foi a vez de Espanha, Alemanha e Portugal. férias de neve Também foi sediada pela União Soviética e vários países asiáticos, apesar das tensões causadas pela Guerra Fria. A equipe do show teve a honra de exibir alguns campeões da patinação artística, como Sonya Heaney, vencedora olímpica de três ouros e dez títulos mundiais, e Katrina Witt, que conquistou dois ouros olímpicos.

