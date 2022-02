O que fazer na província de Alexandria. Eventos de sábado, 19 de fevereiro

Província de Alexandria – este sábado, 19 de fevereiro “Jantar de paella” No’Zona Verde “Geom. Franco Riccaldon” para Jardim, Parte de Castellitto Monferrato. No cardápio elaborado pela Pro Loco, além do delicioso prato da culinária espanhola, também há entradas e sobremesas. O jantar custa 20 euros. Há também um menu infantil, que custa €10, com presunto cozido, penne com molho de tomate, salsicha com batatas fritas, pudim e uma bebida em lata. As vagas são limitadas e Para participar do jantar, é necessário fazer reserva (339/6948656). Durante a noite, entretenimento musical com Richie Show. Acesso com Super Green Pass.

A entrada é gratuita, também aos sábados, às Salas de Arte Alexandria. No espaço expositivo da Via Machiavelli 13, aberto das 15h às 19h, é possível assistir Afrescos medievais dos aposentos do Rei Arthur Encomendado por Andreino Trotti no final do século XIV para celebrar a vitória sobre as forças francesas obtida em 1391 junto com Gian Galeazzo Visconti e mosaico contemporâneo Para o jovem artista de Pavia Sra. B. até 27 de fevereiro”,corações popDo artista alexandrino Fábio Gagliardi.

Sábado, 19 de fevereiro, a partir de 11, eles abrirão Dois novos showrooms dentro de Castelo de Monferrato em Casale. Juntamente com a exposição “Belio. Paisagem quimera, em homenagem a Sebastiano Vasali “Na Sala Marescalchi, de 19 de fevereiro a 6 de março, você também pode apreciar as exposições”carnaval na arteEm Manica Lunga e o itinerário expositivo “recuperação” No segundo andar, salas dedicadas aos pintores Gianni Rustico e Romano Demichelis. Após a abertura, as exposições podem ser visitadas aos sábados e domingos, das 10 às 13 e das 15 às 19. A entrada é gratuita com passe verde reforçado e máscara.

Neste sábado, às 17h, No Palazzo Guidobono, em Tortona, será aberto Exposição “Retratos, Retratos, Figuras – Doações exibidas nas coleções de arte cívicate ”, no âmbito do projeto “DiscoverTortona”, os donativos de particulares contribuíram para um aumento da galeria de fotos em cerca de oitenta pinturas, elevando o seu total para mais de 350 obras, e a exposição será também uma oportunidade para admirar este importante Após a inauguração, a exposição pode ser visitada no sábado e domingo das 16h às 19h. Entrada com corredor verde “reforçado” e viseira.

o trabalho “Embarque “ Da autoria do pintor Francesco Crivelli, ficará exposta na Palazzo Cuttica em Alexandria Até 6 de março. A exposição foi ampliada para permitir que outros visitantes admirem a pintura de 1576-1577 do altar-mor da Basílica de San Marco em Alessandria por um artista elogiado como “o primeiro a pintar”. A exposição “Back to Alexandria” pode ser visitada hoje das 15h às 19h, com entrada gratuita.

nos quartos Biblioteca Cívica de Tortona Você pode gostar de um Exposição de desenhos, bonecos e documentos Dedicado à personalidade e criatividade Tênin Mantegazza. A exposição homenageia um excelente tradutor de arte de marionetes que desde o início da década de 1950 abrangeu vários campos: ilustração, teatro, jornalismo, desenho, publicação, televisão, direção e animação cultural. A exposição está aberta aos sábados e domingos das 16h às 18h e a entrada é gratuita.

para Palácio de Monferratovia San Lorenzo 21 em Alexandria, continua Exposição “Alessandria. O século XX de Belisa a Cara, a história dos artistas”. A exposição, promovida pela Câmara de Comércio Alessandria Asti, a Fundação Casa di Risparmio di Alessandria e a região do Piemonte, reúne obras de Leonardo Pistolfi, Giuseppe Bellizza, Angelo Morbelli e Carlo Carra, e conta as revoluções culturais e artísticas do século XX. A exposição, com curadoria de Maria Luisa Caffarelli e Rino Taquila, não descura o período excepcional da arquitetura que no século XX viu pessoas como Marcello Piacentini, Piero Borsinai, Franco Petrucci, Ignazio Gardella e Paolo Portuguesi trabalhando no território de Alexandria, um tema em que o projeto inclui texto de catálogo, referências multimédia e fotografias sobre A extensão do percurso expositivo. A exposição já pode ser visitada de 10 a 13 e de 16 a 19. A entrada é gratuita.

Palatium Vetus, A sede da Fundação Cassa di Risparmio di Alessandria, na Piazza della Libertà, também no sábado Está aberto à visitação das 9 às 13 e das 15 às 19. Será possível gostar Obras do grupo de arte Da Fundação Cassa di Risparmio di Alessandria, que também é uma instituição excepcional Pintura de São Gregório Magno Nas vestes papais do início do CinquecenteOu uma Ferrari definitiva de Chivasso, umaDiscípulo de Martino Spanzotti e herói renascentista pleno no Piemonte. O negócio recentemente adquirido situa-se no rés-do-chão do Broletto, junto ao Sant’Agostino já propriedade da fundação, que também é atribuída à Defendente. A entrada no Palatium Vetus é gratuita.

Para mais detalhes e outros agendamentos clique Seção de tempo livre do site RadioGold.