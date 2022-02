O que é raiva? Pode afetar a saúde? a ciência responde

O que é raiva e como isso afeta a saúde?

Mais cedo ou mais tarde, todos ficaremos com raiva: é um dos sentimentos mais primitivos que experimentamos

A ciência está começando a oferecer novas explicações para as maneiras como a personalidade, a idade, o gênero e as experiências de vida moldam a maneira como experimentamos esses sentimentos.

Por exemplo, sentir raiva pode mudar nossa visão de risco

A raiva pode levar a um conflito físico ou situação de emergência, fazendo com que as glândulas supra-renais inundem o corpo com hormônios do estresse, como adrenalina e testosterona.

No entanto, a ciência indica que pode haver alguns benefícios para um indivíduo irritado

Podemos ficar com raiva de muitas coisas. Imagine que você está em seu carro enquanto Dirigindo na rodovia. É um lindo dia de sol e está tudo bem, até que outro motorista vem corte seu caminho. Aqui está o que pode acontecer: raiva Ela pode começar a esquecer você e pode ficar com raiva em breve.

A raiva é uma das emoções mais comuns protozoários que testamos: os animais Eles têm os mesmos circuitos neurais básicos. Funciona em um espectro que varia de leve frustração No muito bravo absoluto eintensidade Com os quais sentimos raiva e como lidar muito com eles Pessoal. A ciência começa a oferecer coisas novas Explicações Sobre as maneiras pelas quais as experiências de personalidade, idade, gênero e vida são vivenciadas aparência A maneira como sentimos esses sentimentos.

Os cientistas acreditam que a capacidade de sentir raiva passou para cérebro Ao longo de milhões de anos de evolução. É parte de nós Instinto para combater ameaçaspara competir para recursos Baseado em Cumprindo as normas sociais. A raiva está enraizada em um círculo Prêmio do cérebro. Estamos constantemente – muitas vezes sem saber – avaliação O que esperamos que aconteça em cada caso.

pode levar à raiva luta física ou um posição de emergênciaIsso faz com que as glândulas supra-renais inundem o corpo hormônios do estresseComo oadrenalina e a testosteronase prepara paraagressão física. Ao serem liberadas, essas moléculas abastecem o sistema Energia E a dever por vários minutos. Você já se perguntou o que acontece em seu corpo quando você fica com raiva?

Qual é a ciência da raiva?

Como mencionado, há uma pequena área em cérebro Os cientistas em forma de amêndoa chamam isso de “amígdalaQuando há um contradição Entre o que somos ensinados a esperar e o que está sendo entregue a nós, os circuitos de recompensa em nosso cérebro soam o alarme e os relés de atividade para a amígdala. pode sentir raiva Mudando a forma como vemos os riscos. Estudos mostraram que isso pode nos tornar mais impulsivo e nos faça subestimar chances de resultados ruins. Em um estudo, voluntários que foram pressionados a sentir raiva classificaram suas chances de sofrer de doenças cardíacas como menores e disseram que eram mais propensos a receber um aumento salarial do que voluntários que foram solicitados a sentir medo.

Dependendo do contexto, A raiva pode nos tornar corajosos ou imprudentes. Da mesma forma, a raiva os afeta Dinâmica de grupo. Quando sentimos raiva, tendemos a Pense mais negativamente e mais Prejudicial Para estranhos, é mais provável que as características negativas sejam atribuídas à natureza de uma pessoa e não às suas circunstâncias. Pessoas raivosas tendem a Encontre alguém para culpar, como mostra a pesquisa. Essa pessoa com raiva provavelmente sentirá raiva da pessoa ou grupo culpado e, em alguns casos, pode perpetuar a espiral descendente. raiva irracional.

Mas a ciência sugere que pode haver alguns benefícios para uma pessoa zangada. A raiva pode ser um poderoso motivador. Em um estudo de 2010, cientistas holandeses voluntários mostraram imagens de coisas como canetas e canecas em uma tela de computador, intercaladas com imagens subliminares Rostos raivosos ou neutros. As pessoas classificaram coisas com rostos zangados como mais desejáveis ​​e trabalharam duro para conquistá-las em um jogo posterior. Os participantes não tinham conhecimento deste motivomas eles disseram que os itens eram melhores.

Também pode expressar raiva externa Isso muda a maneira como você é visto. Psicólogo americano que fez uma extensa pesquisa sobre raiva, Larissa Tidnesele descobriu que o público apoiou mais o presidente Bill Clinton quando o viram expressar sua raiva pelo escândalo de Monica Lewinsky do que quando o viram expressar sua dor, e o efeito se repetiu com um político anônimo.

Quais são os outros efeitos da raiva em nossos corpos?

EU ‘adrenalina e a Noradrenalina leva aaumento da pressão arterialpara um Frequência cardíaca rápida e um Respire mais rápido. Os músculos do coração se contraem e os vasos sanguíneos se estreitam. lá sudorese e a pupilas dilatadas Pode andar de mãos dadas com essas influências. É por isso que as pessoas com raiva geralmente têm rostos vermelhos. E que tal dizer “sangue ferve”? número, Isso realmente não acontece. Se o sangue ferver, ele se transforma em um gel e morre instantaneamente. A frase não tem sentido literal.

E os homens? Eles estão mais irritados do que as mulheres?

Os homens, em média, mais violento das mulheres e, portanto, pode-se supor que elas estão mais zangadas. Mas este não é o caso. A pesquisa descobriu que As mulheres sentem raiva com a mesma frequência e intensidade que os homens. Os homens que sentem raiva são mais propensos a demonstrar agressividade, mas isso não significa que as mulheres não sejam estimuladas pela raiva com mais frequência.

Um estudo realizado por cientistas da Universidade Estadual do Sudoeste do Missourique entrevistou cerca de 200 homens e mulheres, indicou que as mulheres irritadas agiam por raiva mesma frequência alguns homens. lá Dividir A principal coisa que eles identificaram foi que os homens se sentiam menos eficazes quando eram forçados a isso. conter sua raiva, enquanto as mulheres pareciam ser mais capazes de controlar suas reações impulsivas imediatas à raiva. Alguns sugeriram que essas diferenças de gênero estão enraizadas em Diferenças básicas na biologia do cérebro:

Um estudo realizado por Robin e Raquel Goruma equipe de pares Faculdade de Medicina da Universidade da Pensilvâniadescobriram que enquanto a amígdala é semelhante em tamanho em homens e mulheres, a área . córtex pré-frontal – Participação em Controle de impulsos agressivos – Isso é muito maior em mulheres. Eles sugeriram que isso pode ajudar a explicar por que as mulheres parecem melhor em manter o controle de sua franja.

Como você se controla?

O que é um arquivo mecanismo Em nossos cérebros relacionados ao controle da raiva? Como acabamos de mencionar, o lugar para procurar é lá córtex pré-frontal. Se terminarmos com juroOu xingar, fofocar ou até bater em alguém depende dessa parte do cérebro responsável pelo processo Tomar decisão Nasceu em Lógica. Isso coloca nossa raiva em ContextoNos lembra comportar-se de maneira socialmente aceitável E para a maioria de nós, na maioria das vezes, mantém o instinto sob controle.

em princípioObservamos uma “guerra neural” entre a amígdala e o córtex, o mau e o bom. Os cientistas descobriram que o lado esquerdo do córtex pré-frontal está associado à raiva e à agressão. Se você puder “bloquear” essa área, ela agirá como o Dalai Lama ou Gandhi.

Controlar uma área específica do cérebro não é uma questão simples, mas eles estão bem ali Alguns truques que podem ajudar a controlar a raivaquão Respire devagar e medite. Yoga e oração são muito úteis para restaurar a calma. Em vez disso, você pode se dedicar a escrevendoUm estudo de 2008 mostrou o efeito positivo de anotar as causas da raiva de um indivíduo. Ou você pode desabafar um pouco seus sentimentos de angústia Atividade física Ou, por que não, com um durma bem: Ambas as atividades eliminam o estresse.